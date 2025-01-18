18 января 2025

Курганские газовщики объяснили, как работают с семьями участников СВО

В Курганской области участники СВО пользуются льготами на догазификацию домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома льготников газифицируют
Дома льготников газифицируют Фото:

Участники спецоперации на Украине и члены их семей имеют льготы в Курганской области на догазификацию своих домов. Об этом сообщается в ответе представителей газовщиков на редакционный запрос URA.RU.

«Льготами на догазификацию пользуются девять категорий жителей области, среди них участники СВО и члены их семей. Газифицировано уже 1353 дома льготников», — пояснили в АО «Газпром газораспределение Курган».

Уточняется, что соцзащита направила деньги для проведения газификации 1760 домов льготников, поэтому процесс продолжается. У газовщиков имеется отдельный сотрудник, который курирует работы с участниками СВО и их семьями.

Ранее в Шадринске мать погибшего на СВО бойца Ольга Колотыгина просила газовиков ускорить работы по газификации своего дома. После смерти сына женщина осталась одна, с работы ей приходится возвращаться в дом с печным отоплением, который успевает промерзать. Сейчас проблема жительницы уже решается.

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Участники спецоперации на Украине и члены их семей имеют льготы в Курганской области на догазификацию своих домов. Об этом сообщается в ответе представителей газовщиков на редакционный запрос URA.RU. «Льготами на догазификацию пользуются девять категорий жителей области, среди них участники СВО и члены их семей. Газифицировано уже 1353 дома льготников», — пояснили в АО «Газпром газораспределение Курган». Уточняется, что соцзащита направила деньги для проведения газификации 1760 домов льготников, поэтому процесс продолжается. У газовщиков имеется отдельный сотрудник, который курирует работы с участниками СВО и их семьями. Ранее в Шадринске мать погибшего на СВО бойца Ольга Колотыгина просила газовиков ускорить работы по газификации своего дома. После смерти сына женщина осталась одна, с работы ей приходится возвращаться в дом с печным отоплением, который успевает промерзать. Сейчас проблема жительницы уже решается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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