Курганские газовщики объяснили, как работают с семьями участников СВО

Участники спецоперации на Украине и члены их семей имеют льготы в Курганской области на догазификацию своих домов. Об этом сообщается в ответе представителей газовщиков на редакционный запрос URA.RU.
«Льготами на догазификацию пользуются девять категорий жителей области, среди них участники СВО и члены их семей. Газифицировано уже 1353 дома льготников», — пояснили в АО «Газпром газораспределение Курган».
Уточняется, что соцзащита направила деньги для проведения газификации 1760 домов льготников, поэтому процесс продолжается. У газовщиков имеется отдельный сотрудник, который курирует работы с участниками СВО и их семьями.
Ранее в Шадринске мать погибшего на СВО бойца Ольга Колотыгина просила газовиков ускорить работы по газификации своего дома. После смерти сына женщина осталась одна, с работы ей приходится возвращаться в дом с печным отоплением, который успевает промерзать. Сейчас проблема жительницы уже решается.
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