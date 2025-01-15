В Шадринске мать погибшего на СВО бойца просит ускорить газификацию дома

В Шадринске мать погибшего на СВО бойца Ольга Колотыгина просит газовиков ускорить работы по газификации своего дома. После смерти сына женщина осталась одна, с работы ей приходится возвращаться в дом с печным отоплением, который успевает промерзать. О проблеме она рассказала URA.RU.
«Я проживаю в доме в Шадринске, сын в мае 2024 года заключил контракт для участия в специальной военной операции. В октябре я обратилась в соцзащиту для газификации дома, но на тот момент мне отказали из-за нехватки финансирования, поставили на очередь. Через несколько дней позвонили, пригласили заключить договор с АО „Газпром газораспределение Курган“. До нового года газовики поставили стояк за оградой, привезли плиту, на этом работы остановились. Я всю внутрянку уже установила за свой счет (батареи, трубы, выход к котлу, вытяжку). С работы возвращаюсь домой поздно — дом промерзает, топить некому. Дрова сырые закупила, трудно растапливать печь. Так и маюсь. Просила газовиков побыстрее завершить работы. В компании мне ответили: „Все ждут, и вы ждите“. По договору работы проводятся в срок -130 дней», — рассказала Колотыгина.
Муж Ольги умер в марте 2024 года. После этого сын решил заключить контракт, ушел на СВО, но через некоторое время перестал выходить на связь. Его сослуживцы рассказали матери, что мужчина погиб при обстреле. В декабре тело бойца было опознано, и мать смогла его похоронить.
URA.RU направило в АО «Газпром газораспределение Курган» запрос с просьбой уточнить, возможно ли ускорить работы по газификации дома Ольги Колотыгиной. Ответ ожидается. Ситуацией также заинтересовался депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров, к которому обратилась женщина.
Ранее URA.RU писало, что семьи участников СВО в Курганской области получают социальную помощь, в том числе в установке газового оборудования. Поддержку оказывают за счет средств областного бюджета.
Обновлено 15.01.2025 в 18:45:
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку по публикации URA.RU о длительной газификации жилого дома, в котором проживает мама погибшего участника специальной военной операции. В ведомстве отметили, что меры, направленные на обеспечение защиты прав члена семьи погибшего участника СВО, будут приняты незамедлительно.
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