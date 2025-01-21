Политические силы на Ямале предпочитают активный отдых вдали от своей работы. В списке хобби у представителей властей — езда на мотоцикле, рыбалка и горнолыжный спорт. О том, чем политики занимаются вдали от зданий правительства — в материале URA.RU.
Председатель седьмого созыва Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин — любитель покататься на снегоходе по тундре Ямала. Подходит глава окружного парламента к отдыху серьезно: в традиционной одежде и только в родных краях. В ямальских тундрах, говорят, Ямкин занимается охотой и рыбалкой.
Любит покататься первый заместитель председателя Алексей Ситников. Собеседники информационного агентства говорят, что в тундре политики занимаются охотой и рыбалкой.
А у координатора ямальского отделения ЛДПР Андрея Кузнецова любимое хобби — поездки на мотоцикле. Он является вице-президентом мотоклуба «Призраки Севера». Местные байкеры говорят, что политику особо не обсуждают и не любят, хотя продвижением своей основной деятельности в среде мотобайкеров Кузнецов не увлекается. «Проезжая по любимому Ямалу на мотоцикле намного интереснее и красочней любоваться нашей прекрасной природой. Ямал вдохновляет», — пишет Кузнецов на личной странице VK.
А в КПРФ занимаются по канону советских спортсменов — в их хобби входит лыжи и гири. Например, депутат салехардской гордумы Николай Мицкевич увлекается горнолыжным спортом. О своих впечатлениях он рассказал корреспонденту.
Пару лет назад, в один из выходных дней мой хороший друг предложил мне покататься на горных лыжах. На тот момент я отнесся скептически к этому предложению, так как никогда не стоял на лыжах, но дал себе шанс и согласился. Немного разнообразить выходные не помешает, подумал я. И вот с того времени меня не покидает жажда скорости, скольжения и новых склонов. Склоны Шерегеша в этом году оставили незабываемые впечатления в моей памяти. Надеюсь пополнять копилку эмоций каждый год новыми локациями и склонами.
Особым хобби на своей странице в VK делится представительница Тазовского КПРФ — Наталья Батурина, отмеченный наградами спортсмен. Член партии КПРФ занимается гиревым спортом.
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