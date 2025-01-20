20 января 2025

Илон Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистский

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Илон Маск удивил общественность необычным жестом
Илон Маск удивил общественность необычным жестом Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск в ходе выступления на президентском параде вступившего в должность Дональда Трампа продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Илон Маск не стал скрывать эмоций после вступления Трампа в должность президента. В порыве радости он вскинул правую руку вверх. В соцсетях посчитали, что это было похоже на фашистское приветствие», — говорится в публикации RT.

Ранее появилась информация о том, что в инаугурации Трампа примет участие Маск, а также основатель Amazon Джефф Безос. Известно, что владелец соцсети X займет пост главы Департамента по повышению эффективности госуправления.

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Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск в ходе выступления на президентском параде вступившего в должность Дональда Трампа продемонстрировал жест, схожий с нацистским приветствием. Об этом сообщили telegram-каналы. «Илон Маск не стал скрывать эмоций после вступления Трампа в должность президента. В порыве радости он вскинул правую руку вверх. В соцсетях посчитали, что это было похоже на фашистское приветствие», — говорится в публикации RT. Ранее появилась информация о том, что в инаугурации Трампа примет участие Маск, а также основатель Amazon Джефф Безос. Известно, что владелец соцсети X займет пост главы Департамента по повышению эффективности госуправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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