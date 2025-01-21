Губернатор сообщил о горящих крышах домов в Смоленске из-за атак ВСУ

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Анохин сообщил об отраженной атаке ВСУ на регион
Анохин сообщил об отраженной атаке ВСУ на регион Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ на Смоленск были зафиксированы падения обломков, что привело к возгораниям на земле и на крышах отдельных зданий. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин и подчеркнул, что Минобороны РФ пресекло попытку Украины нанести удары по объектам в регионе.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области... На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Отмечается, что в жилых домах повреждены окна.

Анохин подчеркнул, что в социальных сетях распространялось больше фейков, чем обычно. По его словам, такие сообщения оставляются намерено, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Как ранее сообщалось, ВСУ совершили ночную атаку на Смоленск и область. По словам очевидцев, обломки дрона упали на крышу дома, в результате чего началось возгорание. Жители публиковали кадры с предполагаемыми моментами уничтожения летящих объектов.

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В результате атаки ВСУ на Смоленск были зафиксированы падения обломков, что привело к возгораниям на земле и на крышах отдельных зданий. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин и подчеркнул, что Минобороны РФ пресекло попытку Украины нанести удары по объектам в регионе. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Смоленской области... На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Отмечается, что в жилых домах повреждены окна. Анохин подчеркнул, что в социальных сетях распространялось больше фейков, чем обычно. По его словам, такие сообщения оставляются намерено, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как ранее сообщалось, ВСУ совершили ночную атаку на Смоленск и область. По словам очевидцев, обломки дрона упали на крышу дома, в результате чего началось возгорание. Жители публиковали кадры с предполагаемыми моментами уничтожения летящих объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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