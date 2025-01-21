Трамп не отличается от Путина, Украине надо бояться: как мир отреагировал на нового президента США

Президент США Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность. Мир по-разному отреагировал на его инаугурацию, в частности, его молчание о ситуации на Украине вызвало беспокойство. Украинские эксперты предупреждают об угрозах для Киева со стороны Трампа. Новый лидер одним из первых указов приостановил программы помощи США другим странам на 90 дней. Подробнее о том, как мир отреагировал на инаугурацию Трампа, в материале URA.RU.
Удастся ли Трампу завершить конфликт на Украине
В материале на сайте американского телеканала CNN говорится, что на Западе вызывает значительное беспокойство тот факт, что Дональд Трамп не упомянул Украину в своем первом обращении к стране после вступления в должность. В своей инаугурационной речи он отметил, что истинный успех будет измеряться не только победами на полях сражений, но и способностью завершать конфликты.
Это, по мнению автора материала, можно интерпретировать как стремление Трампа избежать резких заявлений по поводу сложной ситуации на Украине, что, в свою очередь, указывает на его зрелый подход к вопросу, избегая спешки. Однако параллельно с этим существует мнение, что Трамп осознает всю сложность поставленной задачи. Это, в свою очередь, может привести к затяжному конфликту, который вполне может сыграть на руку России.
Как приход Трампа повлияет на Украину
Украинское издание УНИАН пишет, что для Украины настал тревожный момент с приходом Дональда Трампа к власти. В своей инаугурационной речи он поднял важные вопросы, такие как борьба с инфляцией и контроль миграции, при этом выразив намерение отвязаться от конфликта на Украине.
Трамп также затронул тему расширения территории США, заявив, что для великих держав, таких как США, действуют одни правила, а для более слабых стран — другие, что вызывает опасения в Киеве. Мировоззрение Трампа в области международных отношений существенно схоже с мировоззрением президента РФ Владимира Путина.
Его взгляды на международные отношения и переговоры с Путиным представляют собой угрозу для Украины, по мнению автора статьи. Украинская сторона должна стремиться к диалогу с Трампом и его окружением, находить союзников среди американских политиков и активнее работать с общественностью, чтобы донести свои аргументы.
Как сложатся отношения Трампа с Северной Кореей
Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» сообщает, что Трамп впервые официально назвал Северную Корею ядерной державой и выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет рад его возвращению в президенты. Трамп отметил, что у них были хорошие отношения. Прозвучавшие слова президента США могут свидетельствовать о его намерении восстановить дипломатические контакты с Кимом, о чем он говорил во время предвыборной кампании, упоминая свои предыдущие встречи с ним.
По словам автора статьи, американские официальные лица обычно избегают термина «ядерная держава», так как это может быть воспринято как признание ядерной программы Пхеньяна. В данный момент неясно, какие шаги планируются по налаживанию дипломатии с Северной Кореей.
Отношения США и Европы
Депутат Госдумы Роза Чемерис считает, что администрация Дональда Трампа не имеет четкого плана для урегулирования конфликта на Украине, отмечая, что его риторика по этому вопросу ослабла. Она подчеркивает, что возвращение Трампа к власти воспринимается им как триумф, но не вызывает одобрения в США.
Сенатор Алексей Пушков также высказал мнение, что инаугурационная речь Трампа стала серьезным ударом по Евросоюзу (ЕС), так как обозначила отказ США от либеральных ценностей: теперь в стране будут признаны только два пола. Пушков считает, что речь Трампа разрушает общую систему ценностей, объединяющую США и Европу, а молчание европейских лидеров в ответ на эти заявления свидетельствует о глубоком беспокойстве среди либеральной элиты.
Получится ли у Трампа выполнить все свои обещания
Золотой век Трампа начинается сейчас, утверждает он в своей второй инаугурационной речи, которая, скорее, напоминает идеи конца 1800-х годов, пишет американский журнал The Atlantic. Трамп подчеркивает свой оптимизм, говоря о начале новой эры национального успеха. Его окружали влиятельные бизнесмены, что контрастировало с его критикой «коррумпированного истеблишмента». Он сослался на имперские идеи, такие как переименование горы Мак-Кинли и изменение названия Мексиканского залива, а также пообещал вернуть Панамский канал.
Трамп, отмечая поддержку своего избирательного мандата, заявил о намерении «возвратить народу их веру, богатство и свободу». Однако его речь не демонстрировала желания объединить нацию. Вместо этого он представил множество политических обещаний, включая усиление миграционного контроля и борьбу с инфляцией, не предлагая конкретных шагов. Большая часть его заявлений производила впечатление нереалистичности, и, несмотря на обещания принести мир, опыт его первого срока не оставляет надежд на это в следующем.
Какую роль сыграет Мелания Трамп
Общественное внимание также было уделено супруге президента США Мелании Трамп. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что она теперь более осознанно подходит к своей роли первой леди и готова занять более активную позицию. В статье Мелания была названа «женой диктатора», что подчеркивает ее строгость и властные черты в одежде. Эти качества свидетельствуют о ее намерении занять центральное место в национальной жизни и проявлять собственные амбиции.
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