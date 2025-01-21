Экс-владельцы «Макфы» перевели первый транш в счет мирового соглашения

22 января 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Стороны по делу о национализации «Макфы» продолжают обсуждать мировое соглашение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Бывшие владельцы национализированного холдинга «Макфа» (Челябинская область) в лице Оксаны Юревич и Михаила Подаляко перевели первые выплаты по условию мирового соглашения. На счет Центрального райсуда Челябинска поступило 5 млн рублей. По словам адвоката Игоря Трунова, стороной защиты были подготовлены проекты мирового соглашения, но прокуратура отказалась от их рассмотрения пока не будет выплачена вся сумма в размере 20 млрд рублей. «Началась жаркая дискуссия по поводу мирового соглашения. На счет суда, по просьбе Генпрокуратуры, были переведены первые 5 млн рублей. Как подтверждение реальности намерения, по требованию прокурора, мы подготовили проекты мировых соглашений. Но прокуратура сейчас не соглашается. По их мнению, ответчики должны были перевести все средства разом, признать вину и коррупционность происхождения денег», — сообщил URA.RU Трунов. По его словам, суд выслушал мнение сторон. Обсуждение вопроса о мировом соглашении будет продолжено после оглашения материалов дела. Новость по теме Семья Юревичей в Челябинске договорилась с прокуратурой на 20 миллиардов рублей Юревич и Подаляко договорились с прокуратурой о мировом соглашении на 20 млрд рублей. По словам Трунова, они пошли на такой шаг, чтобы не потерять активы, которые остались не арестованными по делу о национализации холдинга. За время владения «Макфой» в течение 20 лет предприниматели заработали от пяти до семи миллиардов рублей. Касательно других ответчиков договориться о мировом соглашении не получилось. Национализация активов компании «Макфы» началась в марте по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство добилось ареста имущества. В мае процедура перехода активов холдинга в собственность государства была завершена судейским решением. Ответчики попытались оспорить акт, но проиграли. Их претензии были отклонены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие владельцы национализированного холдинга «Макфа» (Челябинская область) в лице Оксаны Юревич и Михаила Подаляко перевели первые выплаты по условию мирового соглашения. На счет Центрального райсуда Челябинска поступило 5 млн рублей. По словам адвоката Игоря Трунова, стороной защиты были подготовлены проекты мирового соглашения, но прокуратура отказалась от их рассмотрения пока не будет выплачена вся сумма в размере 20 млрд рублей. «Началась жаркая дискуссия по поводу мирового соглашения. На счет суда, по просьбе Генпрокуратуры, были переведены первые 5 млн рублей. Как подтверждение реальности намерения, по требованию прокурора, мы подготовили проекты мировых соглашений. Но прокуратура сейчас не соглашается. По их мнению, ответчики должны были перевести все средства разом, признать вину и коррупционность происхождения денег», — сообщил URA.RU Трунов. По его словам, суд выслушал мнение сторон. Обсуждение вопроса о мировом соглашении будет продолжено после оглашения материалов дела. Юревич и Подаляко договорились с прокуратурой о мировом соглашении на 20 млрд рублей. По словам Трунова, они пошли на такой шаг, чтобы не потерять активы, которые остались не арестованными по делу о национализации холдинга. За время владения «Макфой» в течение 20 лет предприниматели заработали от пяти до семи миллиардов рублей. Касательно других ответчиков договориться о мировом соглашении не получилось. Национализация активов компании «Макфы» началась в марте по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство добилось ареста имущества. В мае процедура перехода активов холдинга в собственность государства была завершена судейским решением. Ответчики попытались оспорить акт, но проиграли. Их претензии были отклонены.