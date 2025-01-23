«Звали священника»: кто живет в квартире в Каменске-Уральском, где маньяк в 90-е убил семь человек

В квартиру дома в Каменске-Уральском, где 30 лет назад были убиты семь человек, въехала семья из Катайска (Курганская область). Об этом URA.RU рассказала соседка прежних жильцов.
«Переехали сюда из Катайска. Перед тем, как заселиться, звали священника. Он им квартиру освящал, только потом смогли в ней жить», — объяснила она.
Пятеро взрослых и двое детей были убиты в новогоднюю ночь в 1993 году. Все это время преступнику удавалось скрываться. На днях он был задержан в Благовещенске, предполагаемым убийцей оказался Виктор Петриченко. К этому времени он сам успел жениться и обзавестись ребенком. Подозреваемого доставили в Свердловскую область, где поместили под арест.
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