23 января 2025

Водитель автобуса в Челябинске проехал на красный и устроил ДТП. Видео

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Водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора Фото:

В Челябинске 46-летний водитель автобуса «Волгабас» 24 января проехал на красный сигнал светофора на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля и устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Эта авария стала уже четвертой за минувшую неделю с участием общественного транспорта в Челябинске.

«ДТП произошло 24 января около 6 часов 30 минут на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля. Столкнулись автобус Волгабас, под управлением 46-летнего водителя, и автомобиль Honda CRV, под управлением 54-летнего водителя. Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства.

Авария обошлась без пострадавших. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по части первой статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), добавили в Госавтоинспекции.

Эта авария стала уже четвертой с участием общественного транспорта в Челябинске за неделю с 20 января. В понедельник водитель трамвая №22 проехала на красный свет и сбила на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской двух детей. Один мальчик находится в реанимации. В академическом лицее №95, где ребенок учился, объявлен сбор средств на его лечение и реабилитацию.

22 января троллейбус №12 сбил женщину-пешехода, которая о полученных травм скончалась на месте. Женщина-водитель троллейбуса также проехала на запрещающий сигнал светофора.

23 января водитель Hyundai Solaris погиб после того, как сначала столкнулся с Opel Astra, а после с автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

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В Челябинске 46-летний водитель автобуса «Волгабас» 24 января проехал на красный сигнал светофора на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля и устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Эта авария стала уже четвертой за минувшую неделю с участием общественного транспорта в Челябинске. «ДТП произошло 24 января около 6 часов 30 минут на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля. Столкнулись автобус Волгабас, под управлением 46-летнего водителя, и автомобиль Honda CRV, под управлением 54-летнего водителя. Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора», — сообщила пресс-служба ведомства. Авария обошлась без пострадавших. Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по части первой статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), добавили в Госавтоинспекции. Эта авария стала уже четвертой с участием общественного транспорта в Челябинске за неделю с 20 января. В понедельник водитель трамвая №22 проехала на красный свет и сбила на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской двух детей. Один мальчик находится в реанимации. В академическом лицее №95, где ребенок учился, объявлен сбор средств на его лечение и реабилитацию. 22 января троллейбус №12 сбил женщину-пешехода, которая о полученных травм скончалась на месте. Женщина-водитель троллейбуса также проехала на запрещающий сигнал светофора. 23 января водитель Hyundai Solaris погиб после того, как сначала столкнулся с Opel Astra, а после с автобусом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
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