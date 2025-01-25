В подъезде тюменской многоэтажки зарезали мужчину

В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице 70 лет Октября мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время пьяного застолья.
«Вечером 22 января 2025 года между ранее судимыми обвиняемым и его знакомым, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе потасовки, произошедшей в подъезде жилого дома по улице 70 лет Октября в Тюмени, фигурант уголовного дела, испытывая личную неприязнь к своему знакомому из-за ранее высказанных оскорблений, ножом нанес ему один удар»,– сообщили в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался в машине сокрой помощи. В настоящий момент злоумышленник задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Ранее аналогичное преступление произошло в Тюмени на улице Обдорской. Там также в ходе ссоры мужчина зарезал в подъезде своего собутыльника.
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