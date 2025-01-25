25 января 2025
24 января 2025

В подъезде тюменской многоэтажки зарезали мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю в Тюмени произошло два аналогичных случая
За неделю в Тюмени произошло два аналогичных случая Фото:

В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице 70 лет Октября мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время пьяного застолья.

«Вечером 22 января 2025 года между ранее судимыми обвиняемым и его знакомым, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе потасовки, произошедшей в подъезде жилого дома по улице 70 лет Октября в Тюмени, фигурант уголовного дела, испытывая личную неприязнь к своему знакомому из-за ранее высказанных оскорблений, ножом нанес ему один удар»,– сообщили в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался в машине сокрой помощи. В настоящий момент злоумышленник задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее аналогичное преступление произошло в Тюмени на улице Обдорской. Там также в ходе ссоры мужчина зарезал в подъезде своего собутыльника.

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В Тюмени в подъезде многоэтажки на улице 70 лет Октября мужчина зарезал друга. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК России по региону. Ссора между друзьями произошла во время пьяного застолья. «Вечером 22 января 2025 года между ранее судимыми обвиняемым и его знакомым, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе потасовки, произошедшей в подъезде жилого дома по улице 70 лет Октября в Тюмени, фигурант уголовного дела, испытывая личную неприязнь к своему знакомому из-за ранее высказанных оскорблений, ножом нанес ему один удар»,– сообщили в ведомстве. От полученных травм мужчина скончался в машине сокрой помощи. В настоящий момент злоумышленник задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее аналогичное преступление произошло в Тюмени на улице Обдорской. Там также в ходе ссоры мужчина зарезал в подъезде своего собутыльника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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