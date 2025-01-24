Губернатора Куйвашева предупредили о задержании бывшего свердловского министра

24 января 2025 в 18:20 Размер текста - 17 +

Говорят, 23-го и 24 января Евгений Куйвашев проводил совещания в обычном режиме Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Задержание Николая Смирнова, недавно покинувшего пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, не было неожиданностью для губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, силовики предупредили его о подготовке операции заранее. «Губернатор знал [что готовится задержание Смирнова]», — сообщил информированный источник, близкий к региональному правительству. Это важно для оценки текущих отношений между домами власти. Ранее ходили слухи, что, когда в конце 2024 года задерживали мэров Артемовского (Константин Трофимов) и Дегтярска (Вадим Пильников), руководство региона узнавало об этом только постфактум (и это не могло не раздражать госслужащих). Смирнова задержали 23 января. Как выяснилось позднее, силовики забрали его из реанимационного отделения кардиологии. Новость по теме «Не могу ничего вспомнить»: как арестовывали свердловского экс-министра. Фото Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, в основу его дела могли лечь показания Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Ленинский суд арестовал Смирнова до 17 марта. Сторона защиты будет обжаловать это решение. По словам одного из источников URA.RU в региональном кабмине, вечером 23-го и днем 24 января Куйвашев был «в нормальном, обычном настроении». Он объявил Смирнову, с которым проработал больше 12 лет, об отставке сразу после новогодних праздников, оформили увольнение 13 января. В большом интервью, которое Смирнов успел дать URA.RU, он рассказывал, что для всех (и даже для него самого) это стало неожиданностью. Детали последней личной беседы с Куйвашевым (она состоялась 9 января) Смирнов раскрывать не стал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание Николая Смирнова, недавно покинувшего пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, не было неожиданностью для губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, силовики предупредили его о подготовке операции заранее. «Губернатор знал [что готовится задержание Смирнова]», — сообщил информированный источник, близкий к региональному правительству. Это важно для оценки текущих отношений между домами власти. Ранее ходили слухи, что, когда в конце 2024 года задерживали мэров Артемовского (Константин Трофимов) и Дегтярска (Вадим Пильников), руководство региона узнавало об этом только постфактум (и это не могло не раздражать госслужащих). Смирнова задержали 23 января. Как выяснилось позднее, силовики забрали его из реанимационного отделения кардиологии. Смирнову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, в основу его дела могли лечь показания Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Ленинский суд арестовал Смирнова до 17 марта. Сторона защиты будет обжаловать это решение. По словам одного из источников URA.RU в региональном кабмине, вечером 23-го и днем 24 января Куйвашев был «в нормальном, обычном настроении». Он объявил Смирнову, с которым проработал больше 12 лет, об отставке сразу после новогодних праздников, оформили увольнение 13 января. В большом интервью, которое Смирнов успел дать URA.RU, он рассказывал, что для всех (и даже для него самого) это стало неожиданностью. Детали последней личной беседы с Куйвашевым (она состоялась 9 января) Смирнов раскрывать не стал.