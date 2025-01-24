«Не могу ничего вспомнить»: как арестовывали свердловского экс-министра. Фото

Избрание меры пресечения свердловскому экс-министру прошло в закрытом режиме

24 января 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Задержали Николая Смирнова 23 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиненного в получении взятки, отправили в СИЗО до 7 февраля. Его задержали 23 января, как рассказал он сам на суде по избранию меры пресечения — в реанимации кардиоцентра. После отвезли в следственное управление областного СКР, где с ним работали следователи по особо важным делам. Меру пресечения избрали днем 24 января в Ленинском райсуде. Все самое важное из суда — в сбойке URA.RU. Заседание началось с опозданием в несколько минут. Перед этим поменяли зал — выбрали побольше, чтобы вместить больше журналистов. В наручниках завели Смирнова, с ним зашли адвокат, прокурор и следователь, затем пустили прессу. Следствие ходатайствовало, чтобы задержанного отправили в СИЗО. Когда судья устанавливала личность Смирнова, выяснилось, что тот работает советником директора в строительной компании «Брусника». Пост министра он покинул 13 января. На вопрос, по какой статье его обвиняют, Смирнов ответить не смог. «Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — ответил он. После адвокат Алексей Стадников, долгое время работавший следователем, заявил ходатайство о закрытом процессе, так как планировалось раскрывать медицинские документы Смирнова. Ходатайство поддержала и сторона обвинения, так как будут оглашены сведения предварительного расследования. Судья его удовлетворила, процесс закрыли. После перерыва судья огласила решение — Смирнова отправили в СИЗО до 17 марта. Адвокат заявил, что решение будет обжаловано. От других комментариев он воздержался до момента, пока не согласует позицию с подзащитным. Все новости по делу Смирнова — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, обвиненного в получении взятки, отправили в СИЗО до 7 февраля. Его задержали 23 января, как рассказал он сам на суде по избранию меры пресечения — в реанимации кардиоцентра. После отвезли в следственное управление областного СКР, где с ним работали следователи по особо важным делам. Меру пресечения избрали днем 24 января в Ленинском райсуде. Все самое важное из суда — в сбойке URA.RU. Заседание началось с опозданием в несколько минут. Перед этим поменяли зал — выбрали побольше, чтобы вместить больше журналистов. В наручниках завели Смирнова, с ним зашли адвокат, прокурор и следователь, затем пустили прессу. Следствие ходатайствовало, чтобы задержанного отправили в СИЗО. Когда судья устанавливала личность Смирнова, выяснилось, что тот работает советником директора в строительной компании «Брусника». Пост министра он покинул 13 января. На вопрос, по какой статье его обвиняют, Смирнов ответить не смог. «Меня арестовали в реанимации в кардиоцентре. Не могу ничего вспомнить», — ответил он. После адвокат Алексей Стадников, долгое время работавший следователем, заявил ходатайство о закрытом процессе, так как планировалось раскрывать медицинские документы Смирнова. Ходатайство поддержала и сторона обвинения, так как будут оглашены сведения предварительного расследования. Судья его удовлетворила, процесс закрыли. После перерыва судья огласила решение — Смирнова отправили в СИЗО до 17 марта. Адвокат заявил, что решение будет обжаловано. От других комментариев он воздержался до момента, пока не согласует позицию с подзащитным. Все новости по делу Смирнова — в сюжете URA.RU.