Почему Трамп добивается присоединения Гренландии: какие интересы РФ затронет сделка

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на передаче Гренландии. Президент США выступал агрессивно и предпочитал конфликтную манеру общения, сосредоточившись исключительно на требовании передать территорию в ведение США, пишет Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников. Почему американский лидер добивается присоединения, какие интересы РФ затронет сделка — в материале URA.RU.
Где находится Гренландия
Гренландия, самый большой остров на планете с площадью свыше 2 миллионов квадратных километров, что сопоставимо с размерами Красноярского края, находится к северо-востоку от Канады. Географически она относится к Северной Америке, но политически принадлежит Европе, так как является автономной территорией Дании с правами на самоуправление. Большая часть Гренландии, находящаяся за полярным кругом, на 81% покрыта ледниками, что делает ее непригодной для ведения сельского хозяйства. Население острова составляет приблизительно 56 тысяч человек. Половина бюджета Гренландии формируется за счет ежегодных финансовых вливаний от Дании.
Как повлияет на Россию покупка Гренландии Америкой
Россия может столкнуться с серьезным соперником в борьбе за Арктику, если Соединенные Штаты присоединят Гренландию. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев в интервью агентству URA.RU. По его мнению, такой шаг со стороны США после 2035 года превратит Арктику в арену новой глобализации, где России придется противостоять Америке.
«Для России главный риск заключается в том, что если этот проект Трампа будет реализован, то Америка фактически становится игроком в Арктике, равным по масштабам России. На сегодняшний день Америка в Арктике, считайте, не игрок. Арктическая инфраструктура Америки она довольно убого по сравнению даже с Канадой. Если произойдет вот такая интеграция в мягкой форме нового евроатлантического фронтира… Для нас Америка становится главным конкурентом в борьбе за Арктику», — рассказал URA.RU Евстафьев.
Присоединение Гренландии к США рассматривается как стратегический проект, который может усилить позиции США в Арктике. Гренландия обладает значительными запасами минералов и, возможно, нефти и газа. К тому же, географическое положение острова делает его стратегически важным в случае возможных конфликтов в Европе.
Зачем Трампу Гренландия, почему он добивается присоединения
CNN сообщает, что Гренландия обладает уникальным стратегическим значением и играет ключевую роль в контроле за Арктикой. Столица острова, Нуук, географически расположена ближе к Вашингтону, чем к Копенгагену. Кроме того, вдоль берегов Гренландии проходит Северо-Западный морской проход, который является важным судоходным маршрутом через арктические воды Северной Америки.
Исторически, США уже выдвигали предложения о покупке Гренландии — в 1867 году после приобретения Аляски у России и в 1946 году в контексте размещения американских военных баз на острове в рамках формирования НАТО. Президент Трамп ясно дал понять, что он серьезно рассматривает идею присоединения Гренландии к США, упомянув возможность использования силовых методов для достижения этой цели. Издание Politico подчеркивает, что такой военный сценарий мог бы стать одним из самых коротких вооруженных конфликтов в истории, учитывая отсутствие у Дании серьезных средств для противостояния.
В Европе заявления Трампа вызвали резкую реакцию. Еврокомиссия отказалась комментировать слова избранного президента США о присоединении Гренландии. В ответ Дания провела специальные военные учения на территории острова. Критика планов Вашингтона также прозвучала со стороны Германии и Франции.
Гренландии посоветовали обрести независимость, пока не стало слишком поздно
Депутат гренландской партии Сиумут Куно Фенкер призвал к началу официальных переговоров между Гренландией и Данией по вопросу о независимости острова. Как сообщает РИА Новости, Фенкер выразил мнение, что перед проведением референдума жителям Гренландии необходимо полностью осознать все возможности, которые может принести суверенитет.
«Мы должны официально начать переговоры с Данией о создании суверенного государства Гренландия. Есть много возможностей, о которых люди должны узнать, прежде чем мы проведем референдум. Вот почему моя партия внесла в парламент предложение о том, что мы должны активизировать наше право на самоопределение», — сказал Сиумут Куно Фенкер.
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