25 января 2025
24 января 2025

Рыбалка с нарушениями: троих рыбаков в Кургане ждут штрафы

В Кургане рейд на замерзшем русле реки Тобол выявил нарушения на зимней рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
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На Тоболе выявлены нарушения правил рыболовства
На Тоболе выявлены нарушения правил рыболовства Фото:

Рейд полицейских и сотрудников рыбоохраны на замерзшем русле реки Тобол в Кургане выявил грубые нарушения правил зимней рыбалки. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.

«Один из рыбаков использовал большее количество орудий лова, чем разрешено, а двое других использовали запрещенные орудия лова. По данным фактам будет возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП Российской Федерации „Нарушение правил, регламентирующих рыболовство“ и предприняты меры к установлению владельцев сетей», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области. Рыбакам грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Инспекторы также сообщили, что предпринимаются меры по установлению владельцев сетей, обнаруженных на реке. Подобные рейды будут продолжены, чтобы предотвратить ущерб водным биоресурсам и сохранить их для будущих поколений.

В последнее время власти Курганской области усиливают контроль за соблюдением правил рыболовства, что подтверждается рядом инцидентов с назначением штрафов за нарушения. Так, в Сафакулевском округе трое рыбаков были оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый за незаконный вылов рыбы сетями. 

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Рейд полицейских и сотрудников рыбоохраны на замерзшем русле реки Тобол в Кургане выявил грубые нарушения правил зимней рыбалки. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей. «Один из рыбаков использовал большее количество орудий лова, чем разрешено, а двое других использовали запрещенные орудия лова. По данным фактам будет возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП Российской Федерации „Нарушение правил, регламентирующих рыболовство“ и предприняты меры к установлению владельцев сетей», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области. Рыбакам грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей. Инспекторы также сообщили, что предпринимаются меры по установлению владельцев сетей, обнаруженных на реке. Подобные рейды будут продолжены, чтобы предотвратить ущерб водным биоресурсам и сохранить их для будущих поколений. В последнее время власти Курганской области усиливают контроль за соблюдением правил рыболовства, что подтверждается рядом инцидентов с назначением штрафов за нарушения. Так, в Сафакулевском округе трое рыбаков были оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый за незаконный вылов рыбы сетями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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