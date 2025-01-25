Рыбалка с нарушениями: троих рыбаков в Кургане ждут штрафы

Рейд полицейских и сотрудников рыбоохраны на замерзшем русле реки Тобол в Кургане выявил грубые нарушения правил зимней рыбалки. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.
«Один из рыбаков использовал большее количество орудий лова, чем разрешено, а двое других использовали запрещенные орудия лова. По данным фактам будет возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП Российской Федерации „Нарушение правил, регламентирующих рыболовство“ и предприняты меры к установлению владельцев сетей», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области. Рыбакам грозит наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.
Инспекторы также сообщили, что предпринимаются меры по установлению владельцев сетей, обнаруженных на реке. Подобные рейды будут продолжены, чтобы предотвратить ущерб водным биоресурсам и сохранить их для будущих поколений.
В последнее время власти Курганской области усиливают контроль за соблюдением правил рыболовства, что подтверждается рядом инцидентов с назначением штрафов за нарушения. Так, в Сафакулевском округе трое рыбаков были оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый за незаконный вылов рыбы сетями.
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