ВСУ направили десятки дронов на регионы РФ: карта СВО на 27 января

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать несколько российских регионов, направив десятки дронов. Средствами ПВО было уничтожено 32 БПЛА. Также стало известно об освобождении Новоандреевки, которая находится на территории Донецкой Народной Республики. Ход военных действий и карта спецоперации на 27 января — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ на регионы России
В ночь на 27 января ВСУ осуществили серию атак на территорию России с использованием беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны Российской Федерации, системы противовоздушной обороны смогли успешно справиться с угрозой, перехватив и уничтожив 32 дрона. В Воронежской области уничтожены 15 БПЛА, в Белгородской области — 11, в Курской области — четыре. Один беспилотник ликвидирован в Орловской области и еще один — в Тверской области.
В Горловке в ДНР произошел обстрел, организованный ВСУ. В результате атаки пострадали три человека. Об этом сообщил Иван Приходько, глава городского округа.
Донецкое направление
В Великой Новоселке в плен сдалась группа украинских солдат. Сообщается, что пленные находятся в безопасности и им оказывается необходимая помощь. Однако детали, касающиеся количества пленных и точных обстоятельств их попадания в плен, пока не раскрываются, передает ТАСС.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об освобождении Новоандреевки, которая находится недалеко от Курахово. В настоящее время в селе проводится операция по зачистке территории.
На украинской стороне произошли изменения в командовании. Генерал-майор Михаил Драпатый был назначен командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», действующей на донецком направлении. Решение о его назначении принял украинский лидер Владимир Зеленский.
Также украинские войска продолжают наносить массированные удары по населенным пунктам, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Особенно ожесточенные бои идут в районе Нового Комара и западнее Курахово, где ВС РФ столкнулись с организованной обороной ВСУ. Также сообщается о продолжающемся наступлении российских войск на Покровском участке, где активно перебрасываются дополнительные силы, передает telegram-канал WarGonzo.
Курское направление
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 успешно выполнил ночную операцию по уничтожению военных объектов ВСУ в приграничном районе Курской области. По информации Минобороны РФ, операция проводилась в ночное время. Истребитель нанес удар по опорному пункту украинских сил.
Противник продолжает перебрасывать резервы в Курскую область. Это создает дополнительные препятствия для продвижения российских войск в районе Суджи и вызывает контратаки. Однако, попытки ВСУ прорваться на территорию России в районе Теткино не увенчались успехом.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении в ходе специальной военной операции экипаж танка Т-80БВ отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск добился значительных успехов. По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, были уничтожены боевая машина пехоты и танк ВСУ.
Также на направлении продолжаются интенсивные городские бои. Несмотря на тяжелые условия, инициатива остается за российскими войсками. Ожесточенная борьба ведется за каждую стратегически важную позицию в районе, сообщает WarGonzo.
Запорожское направление
На Запорожском направлении ситуация остается напряженной, но без существенных изменений в линии боевого соприкосновения. Боевые действия в данном регионе продолжают иметь преимущественно позиционный характер.
Луганское направление
На Луганском направлении наблюдались интенсивные боевые действия. По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские военные смогли нанести значительные потери силам ВСУ и иностранным наемникам. В результате операций было уничтожено свыше 7,2 тыс. солдат противника.
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