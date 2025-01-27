«Золотую судью» Хахалеву арестовали в Азербайджане, Россия запросит экстрадицию

Россия запросит экстрадицию экс-судьи Елены Хахалевой
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Экс-судья Елена Хахалева обвиняется в мошенничестве
Экс-судья Елена Хахалева обвиняется в мошенничестве Фото:

Власти Азербайджана сообщили российским правоохранительным органам о задержании в Баку бывшей судьи Елены Хахалевой. «Золотая судьба» была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге.

«... власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о задержании в Баку скандально известного экс-судьи из Краснодара Елены Хахалевой. Она была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге», — пишет «Коммерсант».

Национальный центр банкротства Интерпола в России и Генпрокуратура получили из Баку документы о задержании Хахалевой. Так как Россия объявила ее в международный розыск, инициаторам было предложено подтвердить свое намерение запросить экстрадицию бывшей судьи путем направления соответствующего документа.

Елена Хахалева, которая отрицает свою причастность к махинациям и заявляет о политическом характере уголовного преследования, отказалась от добровольного возвращения в Россию. Подготовка документов для экстрадиции проходит на двух языках — азербайджанский и английский, а решение по этому вопросу будет приниматься судами и властями Азербайджана.

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева получила прозвище «золотая судья» после того, как в 2017 году общественность узнала о роскошной свадьбе ее дочери. На торжестве присутствовали известные артисты, включая Валерия Меладзе, Николая Баскова и Иосифа Кобзона. Сумма расходов на мероприятие составила два миллиона долларов. Вскоре после разглашения этой информации Хахалеву лишили должности и уволили. По информации СК России, экс-судья обвиняется в хищении одного миллиона рублей и последующем побеге из России. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал Хахалеву на два месяца.

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Власти Азербайджана сообщили российским правоохранительным органам о задержании в Баку бывшей судьи Елены Хахалевой. «Золотая судьба» была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. «... власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о задержании в Баку скандально известного экс-судьи из Краснодара Елены Хахалевой. Она была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге», — пишет «Коммерсант». Национальный центр банкротства Интерпола в России и Генпрокуратура получили из Баку документы о задержании Хахалевой. Так как Россия объявила ее в международный розыск, инициаторам было предложено подтвердить свое намерение запросить экстрадицию бывшей судьи путем направления соответствующего документа. Елена Хахалева, которая отрицает свою причастность к махинациям и заявляет о политическом характере уголовного преследования, отказалась от добровольного возвращения в Россию. Подготовка документов для экстрадиции проходит на двух языках — азербайджанский и английский, а решение по этому вопросу будет приниматься судами и властями Азербайджана. Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева получила прозвище «золотая судья» после того, как в 2017 году общественность узнала о роскошной свадьбе ее дочери. На торжестве присутствовали известные артисты, включая Валерия Меладзе, Николая Баскова и Иосифа Кобзона. Сумма расходов на мероприятие составила два миллиона долларов. Вскоре после разглашения этой информации Хахалеву лишили должности и уволили. По информации СК России, экс-судья обвиняется в хищении одного миллиона рублей и последующем побеге из России. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал Хахалеву на два месяца.
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