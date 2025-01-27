Стало известно, что россияне чаще всего делают с первой зарплатой

Свой первый заработок россияне чаще всего тратят на одежду, обувь и продукты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob. Также выяснилось, что размер своей первой зарплаты помнят не все: среди молодежи данный показатель составляет 67%, а среди людей старше 45 лет — 58%.
«По сравнению с 2020 годом первую зарплату стали чаще тратить на продукты (+5 п.п.) и реже — на подарки или покупку нового телефона (минус по 3 п.п.). За 15 лет тех, кто отмечает получение первой зарплаты с друзьями, стало меньше (минус 4 п.п.)», — говорится в исследовании. Информацию об этом передает РБК.
Отмечается, что лишь 2% опрошенных потратили свой первый заработок на алкоголь и празднование с друзьями. Этот показатель значительно ниже по сравнению с 6% в 2010 году.
Большинство граждан страны недовольны уровнем своей заработной платы. Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» и портала «Зарплата.ру», 63% россиян хотели бы получать больше и только 11% респондентов оказались абсолютно довольными условиями труда.
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