Большинство россиян оказались недовольны своей зарплатой

РБК: две трети россиян недовольны своей зарплатой
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Две трети россиян считают свою зарплату низкой и недовольны ей
Две трети россиян считают свою зарплату низкой и недовольны ей Фото:

Большинство россиян недовольны уровнем своей заработной платы. На это указывает недавний опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и порталом «Зарплата.ру».

«Большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой: так ответили 63% участников опроса <...> Только 11% участников опроса абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. В то же время, 19% участников опроса оценили свои условия труда как невыносимые. Несмотря на недовольство зарплатой и условиями труда, большинство опрошенных (58%) остались довольны выбором своей профессии. 

Раннее сообщалось, что в России выросло количество российских семей, которым хватает средств покрывать все свои потребности. В апреле-июне этого года эта доля составила 4,9%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.

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Большинство россиян недовольны уровнем своей заработной платы. На это указывает недавний опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и порталом «Зарплата.ру». «Большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой: так ответили 63% участников опроса <...> Только 11% участников опроса абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. В то же время, 19% участников опроса оценили свои условия труда как невыносимые. Несмотря на недовольство зарплатой и условиями труда, большинство опрошенных (58%) остались довольны выбором своей профессии.  Раннее сообщалось, что в России выросло количество российских семей, которым хватает средств покрывать все свои потребности. В апреле-июне этого года эта доля составила 4,9%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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