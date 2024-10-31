Большинство россиян оказались недовольны своей зарплатой

Большинство россиян недовольны уровнем своей заработной платы. На это указывает недавний опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и порталом «Зарплата.ру».
«Большинство россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой: так ответили 63% участников опроса <...> Только 11% участников опроса абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. В то же время, 19% участников опроса оценили свои условия труда как невыносимые. Несмотря на недовольство зарплатой и условиями труда, большинство опрошенных (58%) остались довольны выбором своей профессии.
Раннее сообщалось, что в России выросло количество российских семей, которым хватает средств покрывать все свои потребности. В апреле-июне этого года эта доля составила 4,9%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.
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