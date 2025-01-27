27 января 2025

На Тюмень надвигается 20-часовой снегопад. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег закончится утром 29 января
Снег закончится утром 29 января Фото:

На Тюмень 28 января в 15:00 обрушится снегопад, осадки закончатся 29 января в 11:00. Такая информация указана на сайте метеосервиса Ventusky.

«В Тюмени температура воздуха опустится до -11 градусов. Снегопад начнется 28 января в 15:00, скорость ветра 9 км/ч. Снег закончится 29 января в 11:00. Количество осадков за два дня — 2,9 мм», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что 30 января в регионе резко похолодает до -20. При этом к концу недели потеплеет до -3.

Снегопад начнется в 15:00
Снегопад начнется в 15:00
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Тюмень 28 января в 15:00 обрушится снегопад, осадки закончатся 29 января в 11:00. Такая информация указана на сайте метеосервиса Ventusky. «В Тюмени температура воздуха опустится до -11 градусов. Снегопад начнется 28 января в 15:00, скорость ветра 9 км/ч. Снег закончится 29 января в 11:00. Количество осадков за два дня — 2,9 мм», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что 30 января в регионе резко похолодает до -20. При этом к концу недели потеплеет до -3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...