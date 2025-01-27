Снег закончится утром 29 января
На Тюмень 28 января в 15:00 обрушится снегопад, осадки закончатся 29 января в 11:00. Такая информация указана на сайте метеосервиса Ventusky.
«В Тюмени температура воздуха опустится до -11 градусов. Снегопад начнется 28 января в 15:00, скорость ветра 9 км/ч. Снег закончится 29 января в 11:00. Количество осадков за два дня — 2,9 мм», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что 30 января в регионе резко похолодает до -20. При этом к концу недели потеплеет до -3.
Снегопад начнется в 15:00
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