Тюменцев ждет резкое похолодание

Пик похолодания ожидается 30 января
В Тюмень придет резкое похолодание: 30 января температура воздуха опустится до -20, а ощущаться будет как -25. Данные представлены на сервисе «Яндекс. Погода».
«Тюмень, 30 января. Температура воздуха утром, вечером, ночью: -20. Днем: -18. Ощущается как -23...-25», — говорится на сайте.
Всю неделю, до 2 февраля включительно, в областной столице будет идти снег. При этом к воскресенью потеплеет до -3.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!