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Тюменцев ждет резкое похолодание

В Тюмени 30 января похолодает до -20
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик похолодания ожидается 30 января
Пик похолодания ожидается 30 января Фото:

В Тюмень придет резкое похолодание: 30 января температура воздуха опустится до -20, а ощущаться будет как -25. Данные представлены на сервисе «Яндекс. Погода».

«Тюмень, 30 января. Температура воздуха утром, вечером, ночью: -20. Днем: -18. Ощущается как -23...-25», — говорится на сайте.

Всю неделю, до 2 февраля включительно, в областной столице будет идти снег. При этом к воскресенью потеплеет до -3.

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В Тюмень придет резкое похолодание: 30 января температура воздуха опустится до -20, а ощущаться будет как -25. Данные представлены на сервисе «Яндекс. Погода». «Тюмень, 30 января. Температура воздуха утром, вечером, ночью: -20. Днем: -18. Ощущается как -23...-25», — говорится на сайте. Всю неделю, до 2 февраля включительно, в областной столице будет идти снег. При этом к воскресенью потеплеет до -3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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