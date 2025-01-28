Челябинский губернатор Текслер встретился с новым мэром Карабаша

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с главой Карабаша Павлом Титовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Ключевая задача, которую я вам ставлю на этот год, — завершение ремонта больницы в городе. Работу нужно взять на особый контроль. Всем, кто за этот процесс отвечает в правительстве региона, в минздраве, соответствующие поручения даны. Уверен, что больница заработает в прежнем объеме, но уже с новым качеством. Надо будет отработать с минздравом и вопрос привлечения врачей по необходимым направлениям», — подчеркнул Текслер.
Также он обозначил приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это проекты по реконструкции водозабора озера Серебры и очистных сооружений Карабаша в рамках федерального проекта «Чистая вода». Другой важный проект — реконструкция дамбы Киалимского водохранилища.
Титову 38 лет. Он родился в Мурманске, окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее он возглавлял «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области». На пост главы Карабаша Титов был избран 23 января.
Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Новым местом работы Афанасенко стала «Русская медная компания».
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