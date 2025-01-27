27 января 2025

Ревизоры нашли нарушение в деятельности фонда ОМС в ЯНАО

Счетная палата Ямала: ТФОМС ЯНАО не сообщал населению о вакантных должностях
© Служба новостей «URA.RU»
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ТФОМС обязан извещать граждан о вакансиях
ТФОМС обязан извещать граждан о вакансиях Фото:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в ЯНАО нарушил закон о занятости населения. Организация не проводила работу по замещению вакантных должностей — не публиковала данные о свободных рабочих местах в сети. О нарушении сообщает Счетная палата Ямала. 

«В нарушение требований Федерального закона „О занятости населения в Российской Федерации“ Фонд не информировал государственную службу занятости о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении посредством размещения информации на единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах», — сообщается в релизе окружной Счетной палаты.

По данным источника, проверка проводилась в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Нарушений в расходах на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Фонда ревизоры не обнаружили.

Ранее в Тазовском районе заместитель главы администрации был привлечен к ответственности за несвоевременное рассмотрение обращения гражданина. На нарушение отреагировала прокуратура. 

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в ЯНАО нарушил закон о занятости населения. Организация не проводила работу по замещению вакантных должностей — не публиковала данные о свободных рабочих местах в сети. О нарушении сообщает Счетная палата Ямала.  «В нарушение требований Федерального закона „О занятости населения в Российской Федерации“ Фонд не информировал государственную службу занятости о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении посредством размещения информации на единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах», — сообщается в релизе окружной Счетной палаты. По данным источника, проверка проводилась в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Нарушений в расходах на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Фонда ревизоры не обнаружили. Ранее в Тазовском районе заместитель главы администрации был привлечен к ответственности за несвоевременное рассмотрение обращения гражданина. На нарушение отреагировала прокуратура. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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