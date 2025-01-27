Ревизоры нашли нарушение в деятельности фонда ОМС в ЯНАО

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) в ЯНАО нарушил закон о занятости населения. Организация не проводила работу по замещению вакантных должностей — не публиковала данные о свободных рабочих местах в сети. О нарушении сообщает Счетная палата Ямала.
«В нарушение требований Федерального закона „О занятости населения в Российской Федерации“ Фонд не информировал государственную службу занятости о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении посредством размещения информации на единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах», — сообщается в релизе окружной Счетной палаты.
По данным источника, проверка проводилась в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Нарушений в расходах на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Фонда ревизоры не обнаружили.
Ранее в Тазовском районе заместитель главы администрации был привлечен к ответственности за несвоевременное рассмотрение обращения гражданина. На нарушение отреагировала прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!