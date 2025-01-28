В Кургане 31 января, в связи с проведением работ по врезке нового участка водопровода, будет временно прекращено холодное водоснабжение в некоторых домах микрорайона Рябково. Об этом сообщает подрядная организация «Водный Союз» в своем telegram-канале.
«В связи с проведением плановых работ по врезке нового участка водопровода специалистами подрядной компании „Водный Союз“ будет временно приостановлено холодное водоснабжение. Работы пройдут 31 января по адресу: улица Бурова-Петрова, дом 119», — указано в канале ресурсоснабжающей организации.
Водоснабжение будет ограничено в следующих жилых и административных зданиях:
- Чернореченская, дома с 79 по 125;
- Школьная, д. 24;
- Московская, д. 24 (детский сад №110);
- Бурова-Петрова, дома 119Г, 121А, 123, 127, 132, 132/3, 134;
- проспект Голикова, дома с 29А по 39 (включая ТЭЦ-2);
- Промышленная, д. 19, 28А.
Ограничения будут действовать с 09:00 до 21:00. Жителей и учреждения просят заранее подготовить необходимый запас воды.
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