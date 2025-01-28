28 января 2025

Детский сад и дома в микрорайоне Кургана временно останутся без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане временно отключат воду в нескольких домах 31 января
В Кургане временно отключат воду в нескольких домах 31 января Фото:

В Кургане 31 января, в связи с проведением работ по врезке нового участка водопровода, будет временно прекращено холодное водоснабжение в некоторых домах микрорайона Рябково. Об этом сообщает подрядная организация «Водный Союз» в своем telegram-канале.

«В связи с проведением плановых работ по врезке нового участка водопровода специалистами подрядной компании „Водный Союз“ будет временно приостановлено холодное водоснабжение. Работы пройдут 31 января по адресу: улица Бурова-Петрова, дом 119», — указано в канале ресурсоснабжающей организации.

Водоснабжение будет ограничено в следующих жилых и административных зданиях:

  • Чернореченская, дома с 79 по 125;
  • Школьная, д. 24;
  • Московская, д. 24 (детский сад №110);
  • Бурова-Петрова, дома 119Г, 121А, 123, 127, 132, 132/3, 134;
  • проспект Голикова, дома с 29А по 39 (включая ТЭЦ-2);
  • Промышленная, д. 19, 28А.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 21:00. Жителей и учреждения просят заранее подготовить необходимый запас воды.

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В Кургане 31 января, в связи с проведением работ по врезке нового участка водопровода, будет временно прекращено холодное водоснабжение в некоторых домах микрорайона Рябково. Об этом сообщает подрядная организация «Водный Союз» в своем telegram-канале. «В связи с проведением плановых работ по врезке нового участка водопровода специалистами подрядной компании „Водный Союз“ будет временно приостановлено холодное водоснабжение. Работы пройдут 31 января по адресу: улица Бурова-Петрова, дом 119», — указано в канале ресурсоснабжающей организации. Водоснабжение будет ограничено в следующих жилых и административных зданиях: Ограничения будут действовать с 09:00 до 21:00. Жителей и учреждения просят заранее подготовить необходимый запас воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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