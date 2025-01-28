Педагоги ЯНАО угрожают пожаловаться Путину на низкие зарплаты

Ямальские учителя планируют написать письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на заработную плату. Согласно постановлению правительства Ямала, с 2025 года воспитателям и учителям должны поднять оплату труда, однако бухгалтерии образовательных учреждений педагогом сообщили, что все это «сказки».
«Уважаемый Дмитрий Андреевич Артюхов! Мы хотели бы уточнить один вопрос, насчет повышения окладов для воспитателей. Речь шла о повышении с нового года, а наша бухгалтерия говорит что это „сказки“ и нам этого даже и не ждать! Разъясните нам, пожалуйста, ждать повышения окладов или нет» — написала София в официальном telegram-канале «Обращения ЯНАО».
«Во! И учителям так сказали — не ждите. Видимо придется задать вопрос президенту по этому поводу», — написала Мария.
Корреспонденту URA.RU женщина пояснила, что будет писать президенту, потому что не согласна с такой политикой. «Нам сказали, что наш любимый город, оказывается, сам решает, когда поднимать оклады сотрудникам. Мы вышли из какой-то программы и теперь сами по себе. Везде в ЯНАО поднимают, а в Новом Уренгое — нет», — отметила Мария.
Департамент образования ЯНАО в ответ на возмущения женщин сообщил, что, согласно постановлению правительства ЯНАО от 21 января 2025 года № 12-П, изменяются нормы финансирования детских садов и школ. В постановлении отражена методика расчета субвенций, в том числе на оплату труда педагогов.
«Увеличение коснулось не окладов, а заработной платы на одну ставку, которая включает оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты без учета районного коэффициента и северной надбавки. Заработная плата конкретного педагога зависит от стажа работы, квалификации, нагрузки, дополнительной работы и размера стимулирующих выплат», — сообщил представитель департамента образования ЯНАО.
Изменения направлены также на доведение средней заработной платы учителей до целевого показателя, который соответствует средней зарплате по региону. А среднюю зарплату педагогов регулирует Указ Президента РФ от 7 мая 2012 № 597.
Правительство Ямала приняло постановление о повышении окладов учителям и воспитателям с 1 января 2025 года. Оно предусматривает увеличение их заработной платы на более чем 20%.
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