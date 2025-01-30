«Кощунство»: продюсер объяснил, почему не продаются билеты на концерт Седоковой

Певица Анна Седокова готовится выступить в Казахстане 14 февраля, но билеты совсем не продаются. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU рассказал, могла ли трагедия с Янисом Тиммой повлиять на сложившуюся ситуацию.
Согласно сайту по продаже билетов, место в ресторане Алма-Аты на концерт экс-солистки группы «ВИА Гра» стоят порядка 28 тысяч рублей. И это даже не часовое выступление, а 45-минутный концерт. На сегодняшний день, за две недели до выступления, из 19 столов не раскуплен ни один. «В этом году все артисты повысили цены на свои гастрольные выступления, поэтому я не думаю, что цена отпугивает», — размышляет Рудченко, почему же не продаются места.
Продюсер больше склоняется к мысли о том, что роль сыграла трагическая история с бывшим мужем Анны, баскетболистом Янисом Тиммой, который сделал ей «подарок» на день рождения, покончив с собой. В свете этого особенно странно выглядит выбранная дата выступления — День всех влюбленных.
«Думаю, тот факт, что Анна даже не взяла паузу в музыкальной карьере, люди воспринимают как некое кощунство и непристойное поведение. Хотя, в принципе, она на сегодняшний день не такой яркий и мощный артист, чтобы собирать полные залы. Это не каждому удается», — заключил Павел.
Анна Седокова с момента смерти Яниса Тиммы пока не выходила на связь с официальным заявлением. Чтобы абстрагироваться от хейта в свой адрес, певица закрыла комментарии в социальных сетях.
Напомним, артистка и баскетболист были в браке четыре года и развелись за несколько дней до трагедии. Тимма до последнего пытался вернуть любимую женщину, но все попытки не увенчались успехом.
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