В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута

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Изначально ЧС действовал в двух населенных пунктах
Изначально ЧС действовал в двух населенных пунктах Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Количество регионов Крыма, охваченных режимом техногенной чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за разлива нефтепродуктов, возросло до восьми. Это следует из обновленного указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым.

Изначально чрезвычайное положение было объявлено только в Керчи и Ленинском районе. Теперь же список расширен за счет включения в него городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также Сакского и Черноморского районов. Органы власти предпринимают все необходимые меры для локализации экологической угрозы и минимизации ее последствий для окружающей среды и здоровья населения этих территорий, сообщил губернатор. 

Танкер «Волгонефть-212» затонул 15 декабря 2024 года, в результате чего один человек погиб. Вскоре в Крыму ввели региональный режим ЧС из-за разлива мазута. 26 января зафиксированы новые выбросы мазута. 

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Количество регионов Крыма, охваченных режимом техногенной чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за разлива нефтепродуктов, возросло до восьми. Это следует из обновленного указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым. Изначально чрезвычайное положение было объявлено только в Керчи и Ленинском районе. Теперь же список расширен за счет включения в него городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также Сакского и Черноморского районов. Органы власти предпринимают все необходимые меры для локализации экологической угрозы и минимизации ее последствий для окружающей среды и здоровья населения этих территорий, сообщил губернатор.  Танкер «Волгонефть-212» затонул 15 декабря 2024 года, в результате чего один человек погиб. Вскоре в Крыму ввели региональный режим ЧС из-за разлива мазута. 26 января зафиксированы новые выбросы мазута. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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