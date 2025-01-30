В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута

Количество регионов Крыма, охваченных режимом техногенной чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за разлива нефтепродуктов, возросло до восьми. Это следует из обновленного указа, подписанного главой республики Сергеем Аксеновым.
Изначально чрезвычайное положение было объявлено только в Керчи и Ленинском районе. Теперь же список расширен за счет включения в него городских округов Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также Сакского и Черноморского районов. Органы власти предпринимают все необходимые меры для локализации экологической угрозы и минимизации ее последствий для окружающей среды и здоровья населения этих территорий, сообщил губернатор.
Танкер «Волгонефть-212» затонул 15 декабря 2024 года, в результате чего один человек погиб. Вскоре в Крыму ввели региональный режим ЧС из-за разлива мазута. 26 января зафиксированы новые выбросы мазута.
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