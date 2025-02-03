Губернатор Шумков раскритиковал уборку дворов в Кургане

В Кургане достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом, а управляющие компании не смогли убрать даже входы в подъезды. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом. Кто-то по привычке больше внимания, чем основной работе, уделяет „разговорному жанру“, ссылаясь на нехватку техники, хотя это вопрос правильной организации работы управляющей компании, за которую она и получает деньги с жильцов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Шумков отметил, что вопреки отчетам о наличии дворников, входы в подъезды и дорожки, которыми пользуются пожилые люди и ветераны, так и остались неубранными.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры.
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