03 февраля 2025

Губернатор Шумков раскритиковал уборку дворов в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков раскритиковал уборку дворов в Кургане
Шумков раскритиковал уборку дворов в Кургане Фото:

В Кургане достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом, а управляющие компании не смогли убрать даже входы в подъезды. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом. Кто-то по привычке больше внимания, чем основной работе, уделяет „разговорному жанру“, ссылаясь на нехватку техники, хотя это вопрос правильной организации работы управляющей компании, за которую она и получает деньги с жильцов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Шумков отметил, что вопреки отчетам о наличии дворников, входы в подъезды и дорожки, которыми пользуются пожилые люди и ветераны, так и остались неубранными.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры.

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В Кургане достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом, а управляющие компании не смогли убрать даже входы в подъезды. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Достаточно много дворов после снегопада не убрано надлежащим образом. Кто-то по привычке больше внимания, чем основной работе, уделяет „разговорному жанру“, ссылаясь на нехватку техники, хотя это вопрос правильной организации работы управляющей компании, за которую она и получает деньги с жильцов», — написал губернатор в своем telegram-канале. Шумков отметил, что вопреки отчетам о наличии дворников, входы в подъезды и дорожки, которыми пользуются пожилые люди и ветераны, так и остались неубранными. Ранее URA.RU сообщало, что в начале января губернатор раскритиковал уборку снега в Шадринске. Он отметил, что недавно отремонтированные участки уже разрушены, а чиновники не справляются с обязанностями. После критики мэр города Антон Мокан принял решение уволить руководителя подрядной организации, отвечавшего за уборку, а его заместители получили выговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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