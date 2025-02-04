Челябинцы скорбят об уходе экс-главврача областной детской больницы Галины Киреевой

В Челябинске на 68-м году жизни умерла экс-главврач детской больницы Киреева

04 февраля 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Киреева все силы отдавала своей профессии и призванию — лечить детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 4 февраля скончалась Галина Киреева, бывший главный врач детской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города, обладатель Ордена Пирогова. Ее уход стал большой потерей для медицинского сообщества. Пост главврача она оставила всего полтора месяца назад — в декабре 2024 года. Чем запомнилась Киреева и как на ее смерть отреагировали челябинцы — в материале на URA.RU. Что известно о Киреевой, которая возглавляла ЧОДКБ 15 лет Киреева прошла путь от участкового врача-педиатра районной больницы до главного врача ведущего детского учреждения здравоохранения Уральского федерального округа. ЧОДКБ больницу она возглавляла почти 15 лет. Киреева сформировала команду профессионалов, вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила неонатальная, абдоминальная и торакальная хирургия. Киреева стала инициатором нескольких масштабных проектов, в том числе строительства хирургического корпуса ЧОДКБ. В 2024 году указом президента страны награждена орденом Пирогова, который стал первым в стране специализированным орденом за заслуги в медицине. Пять лет — с 2019 по 2024 год — была депутатом Челябинской городской Думы и председателем постоянной комиссии по соцполитике. Киреева занималась вопросами совершенствования системы здравоохранения Челябинска. В декабре 2024 года оставила пост главврача ЧОДКБ. Была назначена на должность президента больницы. В ЧОДКБ Киреева проработала 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как в Челябинске отреагировали на смерть Киреевой Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах». Администрация Челябинска и глава города Алексей Лошкин: «Ее трудолюбие, искренняя забота о пациентах и сотрудниках, верность выбранному делу навсегда оставят свой след в истории города и российской медицины». Челябинская городская дума и председатель Сергей Буяков: «Коллеги по депутатскому корпусу подчеркивали ответственный подход Галины Киреевой к своей работе и искреннюю заинтересованность в улучшении качества жизни своих сограждан. Искренние соболезнования родным и близким». Вице-спикер Гордумы Челябинска Кирилл Матвеев: «Замечательный врач, прекрасный человек, почетный гражданин Челябинска. Все силы она отдавала своей профессии и призванию — лечить детей». Законодательное собрание Челябинской области и председатель Олег Гербер: «Все инициативы и усилия Галины Николаевны были направлены на то, чтобы каждому ребенку была доступна профессиональная, качественная и высокотехнологичная медицинская помощь». Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт: «Не стало моего большого Друга и Учителя. Мы с Галиной Николаевной прошли вместе через многое, и я с уверенностью могу сказать, что надежнее друзей не бывает». Когда в Челябинске пройдет прощание с Галиной Киреевой Прощание с Галиной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени Александра Пушкина (Манекен), сообщили в челябинском министерстве здравоохранения. Прощание пройдет с 11:00 до 12:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 4 февраля скончалась Галина Киреева, бывший главный врач детской областной клинической больницы, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города, обладатель Ордена Пирогова. Ее уход стал большой потерей для медицинского сообщества. Пост главврача она оставила всего полтора месяца назад — в декабре 2024 года. Чем запомнилась Киреева и как на ее смерть отреагировали челябинцы — в материале на URA.RU. Киреева прошла путь от участкового врача-педиатра районной больницы до главного врача ведущего детского учреждения здравоохранения Уральского федерального округа. ЧОДКБ больницу она возглавляла почти 15 лет. Киреева сформировала команду профессионалов, вывела на новый уровень оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам. Под ее руководством широкое распространение в учреждении получила неонатальная, абдоминальная и торакальная хирургия. Киреева стала инициатором нескольких масштабных проектов, в том числе строительства хирургического корпуса ЧОДКБ. В 2024 году указом президента страны награждена орденом Пирогова, который стал первым в стране специализированным орденом за заслуги в медицине. Пять лет — с 2019 по 2024 год — была депутатом Челябинской городской Думы и председателем постоянной комиссии по соцполитике. Киреева занималась вопросами совершенствования системы здравоохранения Челябинска. В декабре 2024 года оставила пост главврача ЧОДКБ. Была назначена на должность президента больницы. Как в Челябинске отреагировали на смерть Киреевой Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Галина Николаевна вложила всю душу и энергию в развитие Челябинской областной детской клинической больницы, которую возглавляла почти 15 лет. Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах». Администрация Челябинска и глава города Алексей Лошкин: «Ее трудолюбие, искренняя забота о пациентах и сотрудниках, верность выбранному делу навсегда оставят свой след в истории города и российской медицины». Челябинская городская дума и председатель Сергей Буяков: «Коллеги по депутатскому корпусу подчеркивали ответственный подход Галины Киреевой к своей работе и искреннюю заинтересованность в улучшении качества жизни своих сограждан. Искренние соболезнования родным и близким». Вице-спикер Гордумы Челябинска Кирилл Матвеев: «Замечательный врач, прекрасный человек, почетный гражданин Челябинска. Все силы она отдавала своей профессии и призванию — лечить детей». Законодательное собрание Челябинской области и председатель Олег Гербер: «Все инициативы и усилия Галины Николаевны были направлены на то, чтобы каждому ребенку была доступна профессиональная, качественная и высокотехнологичная медицинская помощь». Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт: «Не стало моего большого Друга и Учителя. Мы с Галиной Николаевной прошли вместе через многое, и я с уверенностью могу сказать, что надежнее друзей не бывает». Прощание с Галиной Киреевой состоится 6 февраля в кинотеатре имени Александра Пушкина (Манекен), сообщили в челябинском министерстве здравоохранения. Прощание пройдет с 11:00 до 12:00.