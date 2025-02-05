Уточнять прогноз погоды будут с помощью дронов

Россияне получат более точные прогнозы погоды благодаря передовым технологиям. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой Росгидромета Игорем Шумаковым 5 февраля использование беспилотников в работе ведомства. Как объяснил URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев, дроны позволят добывать информацию в толще атмосферы, что даст дополнительные данные для прогнозов.
«БПЛА позволят сотрудникам метеослужбы анализировать погоду в тех местах, где наземная инфраструктура, предназначенная для этого, развита слабо, либо ее нет в силу географических факторов. Аппарат поможет измерить состояние атмосферы не только со стационарных станций, которые находятся на поверхности Земли и дают косвенную информацию, но и прямо из толщи атмосферы, куда дрон способен залететь», — уточнил Валиев.
Беспилотник в состоянии получить данные о скорости ветра и о давлении в атмосфере, что расширит возможности российских метеорологов и сократит их расходы на анализ, поскольку работать в воздухе будет дрон, а не громоздкий самолет с существенным расходом топлива, рассуждает эксперт. Он напомнил, что пилоту такого летательного аппарата тоже нужно платить за работу. «С дроном этих трат можно избежать», — резюмировал специалист.
Ранее Мишустин на встрече с главой Росгидромета подчеркнул, что от качества инфраструктуры и технологий, которые сегодня используются в службе, во многом зависит успех экономики России. Шумаков в ответ рассказал о нововведении ведомства — 36 беспилотниках.
С их помощью служба регулярно обследует горные ледники, оценивает селевую и лавинную опасность, состояние водных объектов и сельхозугодий. По его словам, это очень большое подспорье в метеорологической деятельности, и применение дронов будут расширять.
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