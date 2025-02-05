Путин дал Хинштейну карт-бланш в Курской области

Президент Владимир Путин дал временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну полную свободу в принятии решений. На встрече в Кремле спустя ровно два месяца после назначения российский лидер пожелал руководителю региона продолжать работу в том же духе. Как объяснили эксперты URA.RU, глава государства оказал политическую и моральную поддержку Хинштейну и местным жителями в очень тяжелый период.
«Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная. И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много. Это самое главное — решение всех острых вопросов, с которыми люди столкнулись», — сказал Путин в начале встречи.
Хинштейн доложил президенту о поддержке жителей приграничья, программе восстановления инфраструктуры. Отдельное внимание уделили обсуждению денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков.
«Самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества. Вы назвали количество этих людей: 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с Вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно», — подчеркнул глава государства.
Путин сообщил, что поручит правительству подготовить программу восстановления курского приграничья вместе с руководством региона. По словам президента, жители Курской области мужественно переносят все испытания и невзгоды, а защищающие их морпехи-дальневосточники «воюют круто, грамотно, дерзко». Глава государства также оценил работу самого Хинштейна.
“В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что в таком же режиме будете работать и дальше”, — напутствовал российский лидер главу региона.
Путин дал Хинштейну полную свободу действий в Курской области, потому что в столь сложной ситуации невозможно построить эффективную работу иначе, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Встреча очень важная, потому что президент фактически сейчас дает Хинштейну карт-бланш на дальнейшие действия. Самое главное, Хинштейн на этой встрече попросил поддержку по определенным позициям. Плюс он доложил прямо президенту об аудите в регионе, реальной ситуации, что происходит с людьми, на земле», — объяснил политолог.
По его мнению, в кризисной ситуации врио губернатора Курской области нужно было услышать мнение главы государства, слова «ты все правильно делаешь». Какие-то моменты президент скорректировал и подправил, но оказал «моральную и политическую поддержку Хинштейну», добавил Еловский.
Президент этой встречей показал высокое доверие к Хинштейну и поддержал жителей Курской области, отметил политолог Дмитрий Нечаев. «Путин понимает, что Курской области надо помочь сверх того, что дают министерства и ведомства, сверх всяких лимитов, потому что это особый кейс, — заявил собеседник URA.RU. —
Глава государства показал, что помощь региону не уменьшится. И, с другой стороны, для региона нужно готовить отдельную программу развития, учитывая особые обстоятельства. За все страдания Курская область должна получить сполна. Очень важно, что в рамках этих больших стратегических планов не забывают о людях”.
По его информации с мест, коммуникация Хинштейна с населением выстроена «выше всяких похвал». «Куряне не привыкли к такому участию власти, для них это большое удивление. Думаю, что здесь оценки населения и главы государства совпадают. Но без личной поддержки Путина этот вал проблем не преодолеть. Поэтому, полагаю, что эта встреча для Хинштейна станет большой энергетической зарядкой и понятно, что он будет окрылен и работать через не могу», — резюмировал Нечаев.
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