Полпред Жога обратился к жителям Кургана и отметил вклад региона в СВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поздравил жителей Курганской области с 82-й годовщиной региона. Он подчеркнул значительные достижения области в экономике, промышленности и социальной сфере, а также ее активное участие в поддержке СВО, пишет telegram-канал полпредства.
«В числе первых вы включились в реализацию задач, направленных на поддержку специальной военной операции. Сегодня благодаря вашему труду наши бойцы имеют незаменимых помощников на поле боя — легендарные курганские БМП», — говорится в поздравлении Жоги. Он также отметил вклад специалистов курганских медицинских учреждений, которые помогают раненым военнослужащим и жителям Донбасса.
Кроме того, полпред подчеркнул, что курганцы оказывают гуманитарную поддержку бойцам на фронте и с теплотой принимают детей из новых регионов. Он пожелал жителям успехов в реализации намеченных планов и выразил уверенность в дальнейшем развитии региона.
Ранее с поздравлениями к курганцам обратились губернатор Вадим Шумков, председатель областной думы Дмитрий Фролов и глава Белозерского округа Наталья Богданова. Курганская область была образована 6 февраля 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны.
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