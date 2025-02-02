У Куйвашева появился козырь в битве губернаторов за места в Госдуме

К переговорам о перенарезке госдумских округов Куйвашев привлек спецпорученца

02 февраля 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев настроен сохранить для региона статус-кво Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы Свердловская область не лишилась ни одного своего представителя в новой Госдуме, губернатор Евгений Куйвашев подключил к переговорам своего бывшего заместителя, а ныне советника по особым поручениям Валерия Чайникова, имеющего хорошие связи в столице. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом большой кулуарной интриги. Свердловская область имеет в нынешнем созыве Госдумы семь депутатов-одномандатников. Это Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). О том, что федеральные власти (администрация президента и Центризбирком, ЦИК) перенарежут госдумские округа — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Позднее источник URA.RU уточнил: речь идет все-таки скорее об одном округе и «отдать» его хотят не ЛНР или ДНР, а Чечне, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса. Новость по теме Свердловские власти вступили в борьбу за места в Госдуме Куйвашев настроен сохранить статус-кво. После новогодних праздников от него ушла просьба в администрацию президента оставить количество свердловских округов без изменений — хотя бы потому, что выросло число избирателей выросло на 35,1 тысячи, до 3,3 миллиона. «И, скорее всего, так и получится. Чайников сейчас помогает убедить [главу Центризбиркома Эллу] Памфилову, с которой у него давно прекрасные отношения (в 2012—2018 годах Чайников возглавлял Свердловский избирком — прим. ред.)», — поделился информированный источник URA.RU. Сам Чайников эти данные корреспонденту не подтвердил. Областное правительство он покинул в октябре по семейным обстоятельствам (чтобы не мешать судейской карьере сына), тут же стал советником Куйвашева на общественных началах (то есть не получает зарплату), а потом устроился в Корпорацию развития Среднего Урала — заместителем директора. На этой неделе URA.RU стало известно об отставке Чайникова из КРСУ и переходе в политблок УГМК. Звучали также версии, что Чайников в обозримой перспективе может устроиться как раз в ЦИК к Памфиловой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы Свердловская область не лишилась ни одного своего представителя в новой Госдуме, губернатор Евгений Куйвашев подключил к переговорам своего бывшего заместителя, а ныне советника по особым поручениям Валерия Чайникова, имеющего хорошие связи в столице. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом большой кулуарной интриги. Свердловская область имеет в нынешнем созыве Госдумы семь депутатов-одномандатников. Это Сергей Чепиков (Березовский округ), Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). О том, что федеральные власти (администрация президента и Центризбирком, ЦИК) перенарежут госдумские округа — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Позднее источник URA.RU уточнил: речь идет все-таки скорее об одном округе и «отдать» его хотят не ЛНР или ДНР, а Чечне, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса. Куйвашев настроен сохранить статус-кво. После новогодних праздников от него ушла просьба в администрацию президента оставить количество свердловских округов без изменений — хотя бы потому, что выросло число избирателей выросло на 35,1 тысячи, до 3,3 миллиона. «И, скорее всего, так и получится. Чайников сейчас помогает убедить [главу Центризбиркома Эллу] Памфилову, с которой у него давно прекрасные отношения (в 2012—2018 годах Чайников возглавлял Свердловский избирком — прим. ред.)», — поделился информированный источник URA.RU. Сам Чайников эти данные корреспонденту не подтвердил. Областное правительство он покинул в октябре по семейным обстоятельствам (чтобы не мешать судейской карьере сына), тут же стал советником Куйвашева на общественных началах (то есть не получает зарплату), а потом устроился в Корпорацию развития Среднего Урала — заместителем директора. На этой неделе URA.RU стало известно об отставке Чайникова из КРСУ и переходе в политблок УГМК. Звучали также версии, что Чайников в обозримой перспективе может устроиться как раз в ЦИК к Памфиловой.