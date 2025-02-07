Российские силы успешно взяли более половины Часова Яра в ДНР. Также, готовясь к отступлению, ВСУ заминировали центр Красноармейска, чтобы уничтожить объекты в случае отхода войск из города. Кроме того, украинская армия перебрасывает часть своих войск в Курскую область, оставляя в Донбассе менее опытных бойцов. Ход событий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Донецкое направление
В районе Нового Комара продолжаются активные боевые действия. К западу от Курахово российские военные смогли продвинуться в Дачное, где в настоящее время проводится зачистка территорий, недавно перешедших под контроль российских войск. Также сообщается о продолжающихся боях в Андреевке. ВС РФ активно стремятся развить наступление в направлении Константинополя.
Покровское направление
На покровском направлении боевые действия захватили несколько участков, где российские войска оказывают давление на украинскую оборону. В ответ украинские военные демонстрируют упорное сопротивление. Сообщения с фронта указывают на значительное использование ВСУ беспилотников, которые серьезно усложняют логистику перемещений, подвоз резервов и боеприпасов вдоль линии боевого столкновения.
В силовых структурах ТАСС рассказали, что украинские войска не смогли создать надежные укрепления в районе Красноармейска (Покровска) на границе с Днепропетровской областью. Хотя окопы имеются, они явно недостаточны для эффективной обороны. Также в силовых структурах подчеркнули, что подобная проблема наблюдается и на южной границе ДНР, граничащей с Днепропетровской областью.
При этом, украинские военные осуществили минирование центральной части Красноармейска. Действия проводились в преддверии возможного отступления. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий утверждает, что в случае отхода войск Украины, планируется уничтожение всех заминированных объектов. Это мероприятие направлено на нанесение максимального ущерба.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются позиционные бои в нескольких районах. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается без значительных изменений.
Часовоярское направление
Штурм города Часов Яр продолжается. Согласно заявлениям военного эксперта Андрея Марочко, российские вооруженные силы достигли значительных успехов в захвате территории Часова Яра, овладев большей частью города, включая стратегически важные объекты. Марочко уточнил, что войска укрепились на стратегически важных высотах, взяли под контроль стадион «Авангард», городскую больницу №3 и три жилых квартала на западе, а также большую часть северного квартала города.
Кроме того, на южной стороне Часова Яра российские силы контролируют несколько ключевых участков автодорог, что обеспечивает им возможность блокировать перемещения украинских войск через реку Грузская. Марочко также сообщил о начале операций в микрорайоне Шевченко.
Курская область
В Курской области наблюдалась попытка прорыва войск ВСУ к населенному пункту Уланок. Попытка наступления сопровождалась некоторым продвижением вглубь территории, однако значимых успехов украинской стороне добиться не удалось. Важные логистические маршруты и стратегические позиции остаются под контролем российских войск.
ВСУ потерпели серьезные потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Тем не менее, удалось осуществить переброску десанта, который в настоящее время находится у подступов к Уланку.
Кроме того, украинская армия осуществила переброску части своих войск с территорий Красноармейска, Доброполья и Славянска в направлении Курска. ВСУ стремятся использовать наиболее боеспособные подразделения в данной операции, в то время как в Донбассе остаются преимущественно недавно мобилизованные бойцы и лица, отбывающие наказание в штрафных подразделениях.
Также в районе границы Курской области экипаж вертолета Ми-28нм успешно помешал ротации подразделений ВСУ, пишет «Пятый канал». При выполнении боевого задания, направленного на поддержку наземных войск, летчики осуществили запуск ракет по указанным координатам, что привело к уничтожению бронетехники и военнослужащих ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.