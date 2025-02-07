Москва отстоит Русский дом в Баку, когда решат конфликт на Украине: о чем говорил Песков с журналистами

В Кремле выразили сожаление по поводу закрытия Русского дома в Баку
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Россия не признает МУС, заявил Песков
Россия не признает МУС, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал текущую ситуацию с конфликтом на Украине, подчеркивая, что Москва остается открытой к диалогу, однако конкретные шаги по урегулированию пока не определены. Он также охарактеризовал закрытие Русского дома в Баку как недоразумение и заявил о готовности России поднять этот вопрос на всех уровнях. О чем еще Песков рассказал в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.

Конфликт на Украине и готовность к переговорам

Песков отреагировал на предложение спецпосланника президента США Кита Келлога о возможном перемирии между Россией и Украиной до начала переговоров. Он призвал журналистов набраться терпения и напомнил, что у Москвы пока нет ясного ответа на данное предложение. По его словам, в последнее время было много заявлений, которые затем опровергались, что создает трудности в комментировании подобной информации. Песков подчеркнул, что ничего конкретного по этому вопросу пока не имеется и что для России важно дождаться более устойчивых заявлений от всех сторон.

Когда речь зашла о конфликте на Украине, Песков отметил, что Россия сохраняет готовность к диалогу. Он заверил, что проблема урегулирования конфликта должна решаться именно через переговоры. Песков указал, что Россия открыта для обсуждений, но конкретные шаги пока не определены.

Героизм российских войск

Песков также уделил внимание вопросу о действиях российских войск в Курской области, заявив о том, что они работают героически и заслуживают самой высокой оценки. Пресс-секретарь президента отметил, что такие оценки не являются прерогативой администрацией президента, и для более детального анализа следует обращаться к Минобороны РФ.

Закрытие Русского дома в Баку

Дмитрий Песков охарактеризовал закрытие Русского дома как недоразумение и выразил надежду на его разрешение посредством двусторонних контактов. Он подчеркнул, что Россия будет поднимать этот вопрос на всех возможных уровнях, в том числе и при контактах между главами государств. Песков отметил, что проблемы должны решаться исключительно через диалог, основанный на добрых традиционных отношениях между Россией и Азербайджаном.

Отношение к международным структурам и санкциям

Кроме того, Песков высказался по поводу международных обвинений и санкций, касающихся России. Он заметил, что Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), и указал, что отношения США с МУС не касаются российской стороны.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обвинить МУС в неправомерном преследовании Штатов и Израиля. Это приведет к финансовым санкциям и визовым ограничениям для должностных лиц МУС и их семей.

Отказ Франции в визах корреспондентам «Известий»

Песков прокомментировал отказ Франции в визах корреспондентам «Известий», которые собирались снимать репортаж к 80-летию Победы. Он охарактеризовал это решение как дискриминация российских СМИ.

Будет ли выступление Путина по поводу крушения самолета AZAL в Казахстане

Дмитрий Песков сообщил, что выступлений президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане не запланировано. Это заявление было сделано на фоне слухов о возможном намерении Азербайджана подать иск в международный суд.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал текущую ситуацию с конфликтом на Украине, подчеркивая, что Москва остается открытой к диалогу, однако конкретные шаги по урегулированию пока не определены. Он также охарактеризовал закрытие Русского дома в Баку как недоразумение и заявил о готовности России поднять этот вопрос на всех уровнях. О чем еще Песков рассказал в ходе конференц-колла — в материале URA.RU. Конфликт на Украине и готовность к переговорам Песков отреагировал на предложение спецпосланника президента США Кита Келлога о возможном перемирии между Россией и Украиной до начала переговоров. Он призвал журналистов набраться терпения и напомнил, что у Москвы пока нет ясного ответа на данное предложение. По его словам, в последнее время было много заявлений, которые затем опровергались, что создает трудности в комментировании подобной информации. Песков подчеркнул, что ничего конкретного по этому вопросу пока не имеется и что для России важно дождаться более устойчивых заявлений от всех сторон. Когда речь зашла о конфликте на Украине, Песков отметил, что Россия сохраняет готовность к диалогу. Он заверил, что проблема урегулирования конфликта должна решаться именно через переговоры. Песков указал, что Россия открыта для обсуждений, но конкретные шаги пока не определены. Героизм российских войск Песков также уделил внимание вопросу о действиях российских войск в Курской области, заявив о том, что они работают героически и заслуживают самой высокой оценки. Пресс-секретарь президента отметил, что такие оценки не являются прерогативой администрацией президента, и для более детального анализа следует обращаться к Минобороны РФ. Закрытие Русского дома в Баку Дмитрий Песков охарактеризовал закрытие Русского дома как недоразумение и выразил надежду на его разрешение посредством двусторонних контактов. Он подчеркнул, что Россия будет поднимать этот вопрос на всех возможных уровнях, в том числе и при контактах между главами государств. Песков отметил, что проблемы должны решаться исключительно через диалог, основанный на добрых традиционных отношениях между Россией и Азербайджаном. Отношение к международным структурам и санкциям Кроме того, Песков высказался по поводу международных обвинений и санкций, касающихся России. Он заметил, что Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), и указал, что отношения США с МУС не касаются российской стороны. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обвинить МУС в неправомерном преследовании Штатов и Израиля. Это приведет к финансовым санкциям и визовым ограничениям для должностных лиц МУС и их семей. Отказ Франции в визах корреспондентам «Известий» Песков прокомментировал отказ Франции в визах корреспондентам «Известий», которые собирались снимать репортаж к 80-летию Победы. Он охарактеризовал это решение как дискриминация российских СМИ. Будет ли выступление Путина по поводу крушения самолета AZAL в Казахстане Дмитрий Песков сообщил, что выступлений президента РФ Владимира Путина по поводу крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Казахстане не запланировано. Это заявление было сделано на фоне слухов о возможном намерении Азербайджана подать иск в международный суд.
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