В ЯНАО возбудили уголовное дело после гибели ребенка, проглотившего 18 магнитов

В Губкинском (ЯНАО) возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка. Мальчик проглотил 18 магнитов-шариков и погиб. Об этом сообщили в СУ СКР по округу.
«В городе Губкинском в отделении реанимации городской больницы скончался, доставленный бригадой скорой помощи малолетний ребенок. В кишечнике погибшего обнаружены множественные инородные тела — магнитные шарики», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло 6 февраля.
Сотрудники следкома проводят комплекс следственных мероприятий. URA.RU сообщало, что родители из микрорайона Пурпе города Губкинского не заметили, как их двухлетний ребенок проглотил 18 мелких магнитов. Они обратились за медпомощью, но спасти ребенка не удалось.
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