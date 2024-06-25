Верховный суд оставил в силе приговор челябинскому экс-депутату Аракеляну

Верховный суд РФ оставил в силе условный приговор бывшему депутату заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну. Об этом сообщил 26 июня URA.RU его адвокат Андрей Морозов.
«ВС РФ сегодня решил, что представление замгенпрокурора РФ удовлетворению не подлежит. И, соответственно, оставил в силе решения апелляционной и кассационной инстанций», — пояснил Морозов.
Аракеляна задержали в марте 2022 года по обвинению в даче взяток сотрудникам дорожного надзора. По версии следствия, он платил им за сокрытие фактов выявления нарушений при исполнении дорожных контрактов.
В итоге Центральный районный суд Челябинска признал Аракеляна виновным, приговорив его к девяти годам лишения свободы. Но в апелляционной инстанции адвокаты смогли добиться значительно более мягкого наказания — семь лет условного срока. Отменить это решение и вернуть Аракеляна за решетку в кассационном суде у силовиков не получилось. После этого прокуратура обратилась в Верховный суд, но безуспешно.
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