Роспотребнадзор предупредил курганцев об опасных голубях

В Управление Роспотребнадзора по Курганской области поступают жалобы от жителей на соседей, которые кормят голубей на балконе или во дворе жилого дома. При этом люди даже не подозревают, насколько опасны могут быть эти птицы, сообщает надзорное ведомство.
«В Роспотребнадзор поступают обращения от курганцев по поводу того, что соседи кормят уличных голубей на балконах и на придомовых территориях. Административная ответственность за это не предусмотрена. Однако голуби переносят десятки возбудителей заболеваний. Среди них орнитоз, сальмонеллез, псевдотуберкулез, кампилобактериоз, токсоплазомоз, листериоз и другие. Зараженность городских голубей достигает 80%», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты предупреждают курганцев, что ни в коем случае нельзя трогать голубей, которые выглядят вялыми, взъерошенными, неподвижными, дающими прикоснуться к себе. Орнитоз — опасная инфекционная болезнь, симптомами которой являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы, увеличение печени и селезенки.
Чтобы не заразиться, курганцам советуют не кормить голубей с рук, на подоконниках и близких к жилью местах. Если контакт с птицей все же произошел, обязательно вымыть руки. Мыть окна следует в перчатках и маске, своевременно очищать фильтры кондиционеров в машине и дома. Важно оградить детей от чересчур близкого контакта с птицами.
В Кургане наблюдается увеличение численности городских птиц, включая свиристелей и черных стрижей, которые успешно адаптируются к городской среде. Это явление привлекает внимание не только жителей, но и специалистов, так как птицы могут быть переносчиками различных заболеваний.
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