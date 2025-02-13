В России собираются дарить деньги за многолетние браки

В Госдуме РФ будет рассмотрен законопроект, нацеленный на материальное поощрение лиц, состоящих в официальном браке. О новой инициативе URA.RU рассказала пресс-служба фракции ЛДПР.
«Немаловажную роль в развитии традиционной семьи играет государство и его поддержка. Проект закона „О денежных выплатах гражданам РФ, состоящим в официальном браке длительное время“ подготовлен в целях материального поощрения людей, которые прожили в официальном браке долгие годы», — отмечают собеседники агентства.
В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать:
- 30 000 рублей — 30-летие совместной жизни;
- 40 000 рублей — 40-летие совместной жизни;
- 50 000 рублей — 50-летие совместной жизни;
- 60 000 рублей — 60-летие совместной жизни;
- 70 000 рублей — 70-летие совместной жизни.
Первое чтение проекта намечено на 14 февраля. Если одобрит нижняя палата парламента — закон вступит в силу 1 января 2026 года.
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