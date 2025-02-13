13 февраля 2025

В России собираются дарить деньги за многолетние браки

В Госдуму внесут законопроект о выплате за многолетние браки
© Служба новостей «URA.RU»
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Чем дольше супруги находятся в отношениях, тем на большую сумму они могут рассчитывать
Чем дольше супруги находятся в отношениях, тем на большую сумму они могут рассчитывать Фото:

В Госдуме РФ будет рассмотрен законопроект, нацеленный на материальное поощрение лиц, состоящих в официальном браке. О новой инициативе URA.RU рассказала пресс-служба фракции ЛДПР.

«Немаловажную роль в развитии традиционной семьи играет государство и его поддержка. Проект закона „О денежных выплатах гражданам РФ, состоящим в официальном браке длительное время“ подготовлен в целях материального поощрения людей, которые прожили в официальном браке долгие годы», — отмечают собеседники агентства.

В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать:

  • 30 000 рублей — 30-летие совместной жизни;
  • 40 000 рублей — 40-летие совместной жизни;
  • 50 000 рублей — 50-летие совместной жизни;
  • 60 000 рублей — 60-летие совместной жизни;
  • 70 000 рублей — 70-летие совместной жизни.

Первое чтение проекта намечено на 14 февраля. Если одобрит нижняя палата парламента — закон вступит в силу 1 января 2026 года.

В конце января Минтруд РФ пообещал проиндексировать свыше 40 пособий в соответствии с уровнем инфляции. Ранее российский президент Владимир Путин давал соответствующее поручение. Из материала URA.RU узнаете — какие выплаты были увеличены. А председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскрыл, какие меры финансовой поддержки спасут демографию в РФ.

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В Госдуме РФ будет рассмотрен законопроект, нацеленный на материальное поощрение лиц, состоящих в официальном браке. О новой инициативе URA.RU рассказала пресс-служба фракции ЛДПР. «Немаловажную роль в развитии традиционной семьи играет государство и его поддержка. Проект закона „О денежных выплатах гражданам РФ, состоящим в официальном браке длительное время“ подготовлен в целях материального поощрения людей, которые прожили в официальном браке долгие годы», — отмечают собеседники агентства. В ЛДПР предлагают закрепить на законодательном уровне размер единовременных поощрений. Суммы будут регулярно индексировать: Первое чтение проекта намечено на 14 февраля. Если одобрит нижняя палата парламента — закон вступит в силу 1 января 2026 года. В конце января Минтруд РФ пообещал проиндексировать свыше 40 пособий в соответствии с уровнем инфляции. Ранее российский президент Владимир Путин давал соответствующее поручение. Из материала URA.RU узнаете — какие выплаты были увеличены. А председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскрыл, какие меры финансовой поддержки спасут демографию в РФ.
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