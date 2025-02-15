Что известно о писательнице и блогерше, которая тайно родила ребенка от Илона Маска

Американский писатель и блогер Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от миллиардера и руководителя департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Пол и имя новорожденного она не сообщила. Кто такая Сент-Клер, чем она известна — в материале URA.RU.
Кто такая Сент-Клер
Работа и личная жизнь
Эшли Сент-Клэр одна из авторов консервативного новостного сайта The Babylon Bee. Женщина регулярно участвовала в программах Fox News, подкастах и интернет-шоу, где обсуждала вопросы, связанные с падением уровня рождаемости в развитых странах.
Сент-Клэр активно ведет свой аккаунт в социальной сети X. У женщины уже более миллиона подписчиков.
Ее общение с миллиардером уже породило множество слухов. С мая 2023 года Сент-Клер и Маск публично обменивались сообщениями на темы, которые могут считаться довольно провокационными, включая шутки на интимные темы. В июле 2024 года бизнесмен поздравил писательницу с днем рождения, она отметила ему с помощью эмодзи в виде сердечек.
После Сент-Клэр начала принимать меры по усилению конфиденциальности. Она попросила своих друзей подписать соглашение о неразглашении и установила дополнительные меры безопасности в своей квартире на Манхэттене, что только подогрело слухи о ее возможном романе с известным миллиардером.
Написала скандальную книгу
В 2021 году Сент-Клэр издала книгу под названием «Слоны — не птицы». Книга поднимает вопрос гендерной идентичности и выражает явное неодобрение по отношению к признанию трансгендерности. Описывая сюжет своей книги, Сент-Клер отметила, что в его завершении Кевин «осознает, что он лучше в своем изначальном виде и что ему доступно наслаждаться пением, оставаясь при этом слоном».
Ее произведение стало предметом острой дискуссии с ее коллегой-консерватором Мэттом Уолшем. Американец заявил, что женщина написала книгу с похожим сюжетом одного из его произведений.
Где живет
Около года назад Сент-Клер переселилась в роскошные апартаменты на Манхэттене, расположенные вблизи здания мэрии. Стоимость аренды этих жилых помещений составляет от 12 000 до 15 000 долларов ежемесячно. Также писательница стала одной из первых, кто приобрел себе Tesla Cybertruck, передает Daily mail со ссылкой на соседей Сент-Клер.
Писательница стала мамой уже дважды. По словам соседей, у Сент-Клер есть постоянная няня, что присматривает за предполагаемым ребенком Маска и малышом от ее предыдущих отношений.
Беременность писательница держала в тайне
Беременность Сент-Клэр старалась держать в тайне. Писательница избегала публичных выступлений и контролировала свое изображение на камеру.
И 15 февраля 2025 года она заявила, что родила Маску 13-го ребенка. Пол и имя ребенка Сент-Клэр не указала. По ее словам, малыш появился на свет осенью. «Пять месяцев назад я родила ребенка. Его отец — Илон Маск», — написала она в соцсети х.
После заявления писательницы, Маск ответил на сообщение одного из своих поклонников, который заявил, что «сделать еще одного ребенка» — «побочная миссия». Бизнесмен отправил ему эмодзи, изображающие плач и смех.
Похожая история произошла ранее с основателем Telegram Павлом Дуровым. Бывшая возлюбленная миллиардера Ирина Болгар заявила, что является матерью троих детей бизнесмена. В ответ на это Дуров уточнил, что является отцом более 100 детей, так как стал донором спермы. Тогда Маск ответил шуткой на слова российского бизнесмена, назвав его новичком.
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