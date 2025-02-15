15 февраля 2025
14 февраля 2025

МЧС предупредило тюменских водителей об опасности на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед и метель придут в Тюменскую область 17 февраля
Гололед и метель придут в Тюменскую область 17 февраля Фото:

МЧС Тюменской области предупредило водителей об опасности на дорогах. 17 февраля на территории региона ожидается метель и гололед, сообщили в тюменском ГУ МЧС.

«Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель. На дорогах местами гололедица», — рассказали в telegram-канале МЧС. 

Там также отметили, что в Тюменскую область придет сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали жителям одеваться теплее, быть осторожными вблизи деревьев, зданий и рекламных щитов, а также надевать нескользящую обувь. 

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МЧС Тюменской области предупредило водителей об опасности на дорогах. 17 февраля на территории региона ожидается метель и гололед, сообщили в тюменском ГУ МЧС. «Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель. На дорогах местами гололедица», — рассказали в telegram-канале МЧС.  Там также отметили, что в Тюменскую область придет сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали жителям одеваться теплее, быть осторожными вблизи деревьев, зданий и рекламных щитов, а также надевать нескользящую обувь. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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