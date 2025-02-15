МЧС предупредило тюменских водителей об опасности на дорогах

Гололед и метель придут в Тюменскую область 17 февраля
МЧС Тюменской области предупредило водителей об опасности на дорогах. 17 февраля на территории региона ожидается метель и гололед, сообщили в тюменском ГУ МЧС.
«Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель. На дорогах местами гололедица», — рассказали в telegram-канале МЧС.
Там также отметили, что в Тюменскую область придет сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали жителям одеваться теплее, быть осторожными вблизи деревьев, зданий и рекламных щитов, а также надевать нескользящую обувь.
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