На трассе Курган — Тюмень пострадали четыре человека в ДТП с двумя иномарками и грузовиком. Авария произошла днем 16 февраля на повороте в деревню Белый Яр. Об этом сообщили курганские спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженных машин.
«В результате ДТП пострадали 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota с двумя пассажирами и 45-летний водитель Peugeot. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
Среди пострадавших пассажиров автомобиля Toyota были 42-летний мужчина и 18-летний юноша. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Видео инцидента попало на кадры видеорегистратора одного из участников ДТП. На нем видно, как одна из иномарок вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину.
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