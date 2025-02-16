16 февраля 2025

Стало известно, сколько людей пострадало в страшной аварии под Курганом. Видео

В аварии под Курганом пострадали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП у Белого Яра пострадали четыре человека
В ДТП у Белого Яра пострадали четыре человека Фото:

На трассе Курган — Тюмень пострадали четыре человека в ДТП с двумя иномарками и грузовиком. Авария произошла днем 16 февраля на повороте в деревню Белый Яр. Об этом сообщили курганские спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженных машин. 

«В результате ДТП пострадали 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota с двумя пассажирами и 45-летний водитель Peugeot. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

Среди пострадавших пассажиров автомобиля Toyota были 42-летний мужчина и 18-летний юноша. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Видео инцидента попало на кадры видеорегистратора одного из участников ДТП. На нем видно, как одна из иномарок вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину. 

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На трассе Курган — Тюмень пострадали четыре человека в ДТП с двумя иномарками и грузовиком. Авария произошла днем 16 февраля на повороте в деревню Белый Яр. Об этом сообщили курганские спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженных машин.  «В результате ДТП пострадали 44-летний водитель легкового автомобиля Toyota с двумя пассажирами и 45-летний водитель Peugeot. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». Среди пострадавших пассажиров автомобиля Toyota были 42-летний мужчина и 18-летний юноша. Водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Видео инцидента попало на кадры видеорегистратора одного из участников ДТП. На нем видно, как одна из иномарок вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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