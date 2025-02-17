В Екатеринбурге арестовали Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда.
«Удовлетворить ходатайство следователей. Избрать Куклину меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 14 апреля», — огласила вердикт судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий или домашнем аресте.
Куклин схватил подростка 14 февраля. По данным агентства, в тот день он был пьян. Отец обратился за помощью в полицию. Весь личный состав екатеринбургского УМВД был поднят по тревоге. Ребенка нашли на следующий день и отправили в больницу.
Подозреваемого задержали. На допросе, по словам источника URA.RU, он заявил, что якобы не помнит произошедшего. По другим данным, у мужчины якобы была симпатия к девочке. Он давно следил за ней (отец ребенка в беседе с URA.RU опроверг это). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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