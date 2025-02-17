Арестован екатеринбуржец, похитивший глухонемую 15-летнюю девочку. Фото

17 февраля 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Олег Куклин попросил прощения у отца девочки Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку В Екатеринбурге арестовали Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следователей. Избрать Куклину меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 14 апреля», — огласила вердикт судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий или домашнем аресте. Куклин схватил подростка 14 февраля. По данным агентства, в тот день он был пьян. Отец обратился за помощью в полицию. Весь личный состав екатеринбургского УМВД был поднят по тревоге. Ребенка нашли на следующий день и отправили в больницу. Подозреваемого задержали. На допросе, по словам источника URA.RU, он заявил, что якобы не помнит произошедшего. По другим данным, у мужчины якобы была симпатия к девочке. Он давно следил за ней (отец ребенка в беседе с URA.RU опроверг это). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Олег Куклин заявил, что не помнит обстоятельств случившегося Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следователей. Избрать Куклину меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 14 апреля», — огласила вердикт судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий или домашнем аресте. Куклин схватил подростка 14 февраля. По данным агентства, в тот день он был пьян. Отец обратился за помощью в полицию. Весь личный состав екатеринбургского УМВД был поднят по тревоге. Ребенка нашли на следующий день и отправили в больницу. Подозреваемого задержали. На допросе, по словам источника URA.RU, он заявил, что якобы не помнит произошедшего. По другим данным, у мужчины якобы была симпатия к девочке. Он давно следил за ней (отец ребенка в беседе с URA.RU опроверг это). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.