Арестован екатеринбуржец, похитивший глухонемую 15-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Олег Куклин попросил прощения у отца девочки Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

В Екатеринбурге арестовали Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда.

«Удовлетворить ходатайство следователей. Избрать Куклину меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 14 апреля», — огласила вердикт судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий или домашнем аресте.

Куклин схватил подростка 14 февраля. По данным агентства, в тот день он был пьян. Отец обратился за помощью в полицию. Весь личный состав екатеринбургского УМВД был поднят по тревоге. Ребенка нашли на следующий день и отправили в больницу.

Подозреваемого задержали. На допросе, по словам источника URA.RU, он заявил, что якобы не помнит произошедшего. По другим данным, у мужчины якобы была симпатия к девочке. Он давно следил за ней (отец ребенка в беседе с URA.RU опроверг это). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург
Олег Куклин заявил, что не помнит обстоятельств случившегося
Фото:

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В Екатеринбурге арестовали Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом формате, передает корреспондент URA.RU из Октябрьского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следователей. Избрать Куклину меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть до 14 апреля», — огласила вердикт судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий или домашнем аресте. Куклин схватил подростка 14 февраля. По данным агентства, в тот день он был пьян. Отец обратился за помощью в полицию. Весь личный состав екатеринбургского УМВД был поднят по тревоге. Ребенка нашли на следующий день и отправили в больницу. Подозреваемого задержали. На допросе, по словам источника URA.RU, он заявил, что якобы не помнит произошедшего. По другим данным, у мужчины якобы была симпатия к девочке. Он давно следил за ней (отец ребенка в беседе с URA.RU опроверг это). Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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