Жена погибшего в Соликамске шахтера рассказала о трагедии

Жена погибшего в Соликамске шахтера находилась на предприятии в момент трагедии
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Женщина узнала о гибели мужа через два часа после трагедии
Женщина узнала о гибели мужа через два часа после трагедии Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Жена одного из сотрудников рудника, погибших 13 февраля в шахте «Уралкалия» в Соликамске, рассказала о трагедии. Элла Бутенко в этот момент также находилась на работе, но на другом руднике.

«В 12:00 мне позвонил директор, попросил срочно бросить всю работу и подняться на поверхность. Я сразу поняла, что произошла беда. В кабинете начальника мне сказали, что мужа нет в живых. Было очень тяжело и больно», — поделилась женщина с aif.ru.

Трагедия произошла в шахтном стволе, который был давно закреплен за отцом двоих детей Александром и его коллегой. Тело мужчины уже передали его вдове Элле. Предприятие предоставляет поддержку семьям погибших рабочих.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Два работника погибли при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи. Соболезнования родным погибших принесли «Уралкалий», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Соликамского округа Александр Русанов. Директор предприятия Виталий Лаук также заявил о проведении внеплановых проверок условий труда и всех процессов. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров. 

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Жена одного из сотрудников рудника, погибших 13 февраля в шахте «Уралкалия» в Соликамске, рассказала о трагедии. Элла Бутенко в этот момент также находилась на работе, но на другом руднике. «В 12:00 мне позвонил директор, попросил срочно бросить всю работу и подняться на поверхность. Я сразу поняла, что произошла беда. В кабинете начальника мне сказали, что мужа нет в живых. Было очень тяжело и больно», — поделилась женщина с aif.ru. Трагедия произошла в шахтном стволе, который был давно закреплен за отцом двоих детей Александром и его коллегой. Тело мужчины уже передали его вдове Элле. Предприятие предоставляет поддержку семьям погибших рабочих. Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Два работника погибли при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи. Соболезнования родным погибших принесли «Уралкалий», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Соликамского округа Александр Русанов. Директор предприятия Виталий Лаук также заявил о проведении внеплановых проверок условий труда и всех процессов. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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