Жена погибшего в Соликамске шахтера рассказала о трагедии

Жена одного из сотрудников рудника, погибших 13 февраля в шахте «Уралкалия» в Соликамске, рассказала о трагедии. Элла Бутенко в этот момент также находилась на работе, но на другом руднике.
«В 12:00 мне позвонил директор, попросил срочно бросить всю работу и подняться на поверхность. Я сразу поняла, что произошла беда. В кабинете начальника мне сказали, что мужа нет в живых. Было очень тяжело и больно», — поделилась женщина с aif.ru.
Трагедия произошла в шахтном стволе, который был давно закреплен за отцом двоих детей Александром и его коллегой. Тело мужчины уже передали его вдове Элле. Предприятие предоставляет поддержку семьям погибших рабочих.
Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Два работника погибли при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи. Соболезнования родным погибших принесли «Уралкалий», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Соликамского округа Александр Русанов. Директор предприятия Виталий Лаук также заявил о проведении внеплановых проверок условий труда и всех процессов. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шахтеров.
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