17 февраля 2025

Псевдомэр из ЯНАО стал настоящим чиновником

Изображавший мэра журналист из ЯНАО возглавил МБУ «СМИ Тазовского района»
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Адамов возглавил МБУ СМИ Тазовского района
Андрей Адамов возглавил МБУ СМИ Тазовского района Фото:

Медиаблок властей Тазовского района ЯНАО возглавил бывший сотрудник правительственного медиахолдинга «Ямал-медиа» Андрей Адамов. Периодически он играл роль главы несуществующего населенного пункта «Тугулык».

«Бывший шеф-редактор отдела спецпроектов интернет-дирекции „Ямал-Медиа“ Андрей Адамов назначен директором МБУ „СМИ Тазовского района“. Он приступил к выполнению своих обязанностей сегодня, 18 февраля», — сообщили в telegram-канале медиахолдинга.

Перед Новым Годом Андрей Адамов в образе «мэра Тугулыка» пришел на пресс-конференцию с главой Салехарда Алексеем Титовским и задал несколько вопросов о муниципальном управлении. Ранее URA.RU сообщало об увольнении главы пиар-блока администрации Салехарда.

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Медиаблок властей Тазовского района ЯНАО возглавил бывший сотрудник правительственного медиахолдинга «Ямал-медиа» Андрей Адамов. Периодически он играл роль главы несуществующего населенного пункта «Тугулык». «Бывший шеф-редактор отдела спецпроектов интернет-дирекции „Ямал-Медиа“ Андрей Адамов назначен директором МБУ „СМИ Тазовского района“. Он приступил к выполнению своих обязанностей сегодня, 18 февраля», — сообщили в telegram-канале медиахолдинга. Перед Новым Годом Андрей Адамов в образе «мэра Тугулыка» пришел на пресс-конференцию с главой Салехарда Алексеем Титовским и задал несколько вопросов о муниципальном управлении. Ранее URA.RU сообщало об увольнении главы пиар-блока администрации Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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