Псевдомэр из ЯНАО стал настоящим чиновником

Медиаблок властей Тазовского района ЯНАО возглавил бывший сотрудник правительственного медиахолдинга «Ямал-медиа» Андрей Адамов. Периодически он играл роль главы несуществующего населенного пункта «Тугулык».
«Бывший шеф-редактор отдела спецпроектов интернет-дирекции „Ямал-Медиа“ Андрей Адамов назначен директором МБУ „СМИ Тазовского района“. Он приступил к выполнению своих обязанностей сегодня, 18 февраля», — сообщили в telegram-канале медиахолдинга.
Перед Новым Годом Андрей Адамов в образе «мэра Тугулыка» пришел на пресс-конференцию с главой Салехарда Алексеем Титовским и задал несколько вопросов о муниципальном управлении. Ранее URA.RU сообщало об увольнении главы пиар-блока администрации Салехарда.
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