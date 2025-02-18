Перед смертью свердловские футболисты планировали сыграть в большом турнире

Погибшие футболисты из Верхней Пышмы хотели сыграть в коммерческом турнире

18 февраля 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед смертью свердловские футболисты Ян Журавлев и Данил Хилобок собирались принять участие в коммерческом турнире. Об этом URA.RU рассказал их знакомый, который также планировал сыграть в этом состязании. Новость по теме Футболист из Верхней Пышмы, умерший после тренировки, недавно вернулся с СВО. Фото «На днях обговаривали заявку на коммерческий турнир, чтобы вновь выступить вместе на поле. Но, к великому сожалению, пришла беда в наш город. Очень тяжко и горько это осознавать», — сказал собеседник агентства. Спортсменов он назвал жизнерадостными и целеустремленными. Они всегда завоевывали медали на соревнованиях. «Данил и Ян давно вместе играли за одну команду, разные турниры, форматы, в разных городах — нагрузка колоссальная. Ян мог даже вратаря сыграть, универсальным игроком был. Данил играл на позиции полузащитника в большом футболе», — заключил их товарищ. Последний раз он виделся с Данил неделю назад. Трагедия произошла 15 февраля после футбольного матча, в котором играл Хилобок (Журавлев не попал в заявку). Матч закончился победой их команды. Данил стал автором шести голов. Придя домой, они легли спать, но не проснулись. Родные говорят, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность. А, по данным Mash, — отравление неизвестным веществом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед смертью свердловские футболисты Ян Журавлев и Данил Хилобок собирались принять участие в коммерческом турнире. Об этом URA.RU рассказал их знакомый, который также планировал сыграть в этом состязании. «На днях обговаривали заявку на коммерческий турнир, чтобы вновь выступить вместе на поле. Но, к великому сожалению, пришла беда в наш город. Очень тяжко и горько это осознавать», — сказал собеседник агентства. Спортсменов он назвал жизнерадостными и целеустремленными. Они всегда завоевывали медали на соревнованиях. «Данил и Ян давно вместе играли за одну команду, разные турниры, форматы, в разных городах — нагрузка колоссальная. Ян мог даже вратаря сыграть, универсальным игроком был. Данил играл на позиции полузащитника в большом футболе», — заключил их товарищ. Последний раз он виделся с Данил неделю назад. Трагедия произошла 15 февраля после футбольного матча, в котором играл Хилобок (Журавлев не попал в заявку). Матч закончился победой их команды. Данил стал автором шести голов. Придя домой, они легли спать, но не проснулись. Родные говорят, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность. А, по данным Mash, — отравление неизвестным веществом.