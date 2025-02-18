В труднодоступном ямальском селе отремонтируют дорогу

В райцентре Красноселькупского района ЯНАО отремонтируют улицу Мамонова почти за 80 млн рублей. Администрация города ищет подрядчика для выполнения работ, заявки принимаются до 25 февраля.
«Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Мамонова, село Красноселькуп. Начальная цена 79 184 698,96 рубля», — сообщается на портале госзакупок.
На дороге будет обновлено дорожное полотно, обустроены тротуары и водоотводы, установлено освещение. Все работы планируется завершить до 15 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в городах и селах Ямала планируют отремонтировать более 70 километров дорог. Наибольший объем работ придется на Новый Уренгой — здесь отремонтируют 17 километров дорожного полотна.
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