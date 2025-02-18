Первые заявления после переговоров России и США

Во вторник, 18 февраля, состоялись переговоры между представителями США и России. Встреча прошла в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после СВО, а на Западе предложили урегулировать украинский конфликт за три этапа. Главные заявления участников переговоров — в материале URA.RU.
Дмитриев заявил о возвращении нефтяных компаний США
Говорить о конкретных компромиссах после переговоров с США пока рано, но обе стороны начали уважать и слушать друг друга как равные. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он выразил надежду на то, что американские нефтяные гиганты смогут вернуться на рынок РФ. По его словам, они чувствовали себя здесь достаточно хорошо.
Обсуждая данный вопрос, американская делегация была удивлена, узнав о потерях своих нефтяников, Так, сумма ущерба оценивается в 300 млрд долларов из-за ухода из России.
По словам Ушакова, переговоры прошли неплохо
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения и в будущем учитывать интересы друг друга. Переговоры делегаций прошли неплохо, добавил он.
При этом Ушаков подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных датах встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. «Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел», — сказал помощник российского президента.
На Западе предложили решить конфликт на Украине в три этапа
Россия и США предлагают трехступенчатый план по деэскалации украинского кризиса. Первым шагом станет прекращение огня. Далее необходимо будет проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения о мире, передает Fox News со ссылкой на источники.
Помимо этого, США и РФ договорились принимать шаги, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий. Как передает 360.ru, в Госдепе США отметили, что одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.