Тюменская область стала лидером федерального образовательного рейтинга

Тюменская область входит в число регионов, которые лидируют по развитию образовательной инфраструктуры. Об этом на открытии новой школы в тюменском поселке Московский заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.
«У нас есть определенный рейтин, и Тюменская область на лидирующих позициях. Все объекты образования, которые должны строиться, строятся. Есть несколько объектов, где ведут капитальный ремонт. Это хороший пример того, как должно работать месттное самоуправление», — заявил Якушев.
Губернатор региона Александр Моор добавил, что в настоящий момент в области строят 12 школ и два детских сада. Школы, похожие на Московскую, появятся в Винзилях и Мальково — там новые корпуса построят вместо старых зданий.
Как ранее сообщало URA.RU, сенатор Якушев принял участие в открытии новой школы в поселке Московский. Новое здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!