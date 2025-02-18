18 февраля 2025

Тюменская область стала лидером федерального образовательного рейтинга

Якушев: Тюменская область в лидерах развития образовательной инфраструктуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В области строят 12 школ и два детских сада
В области строят 12 школ и два детских сада Фото:

Тюменская область входит в число регионов, которые лидируют по развитию образовательной инфраструктуры. Об этом на открытии новой школы в тюменском поселке Московский заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

«У нас есть определенный рейтин, и Тюменская область на лидирующих позициях. Все объекты образования, которые должны строиться, строятся. Есть несколько объектов, где ведут капитальный ремонт. Это хороший пример того, как должно работать месттное самоуправление», — заявил Якушев.

Губернатор региона Александр Моор добавил, что в настоящий момент в области строят 12 школ и два детских сада. Школы, похожие на Московскую, появятся в Винзилях и Мальково — там новые корпуса построят вместо старых зданий.

Как ранее сообщало URA.RU, сенатор Якушев принял участие в открытии новой школы в поселке Московский. Новое здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест. 

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Тюменская область входит в число регионов, которые лидируют по развитию образовательной инфраструктуры. Об этом на открытии новой школы в тюменском поселке Московский заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «У нас есть определенный рейтин, и Тюменская область на лидирующих позициях. Все объекты образования, которые должны строиться, строятся. Есть несколько объектов, где ведут капитальный ремонт. Это хороший пример того, как должно работать месттное самоуправление», — заявил Якушев. Губернатор региона Александр Моор добавил, что в настоящий момент в области строят 12 школ и два детских сада. Школы, похожие на Московскую, появятся в Винзилях и Мальково — там новые корпуса построят вместо старых зданий. Как ранее сообщало URA.RU, сенатор Якушев принял участие в открытии новой школы в поселке Московский. Новое здание рассчитано на 1100 учебных и 350 дошкольных мест. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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