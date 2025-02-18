В Екатеринбурге школьница скрывала общение с кришнаитом, который изнасиловал ее

19 февраля 2025 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сергея Окладникова арестовали 15 февраля Фото: Верх-Исетский райсуд новость из сюжета В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал девочку Родители узнали об интимной связи между 12-летней дочкой и екатеринбургским патологоанатомом-кришнаитом Сергеем Окладниковым, когда прочитали их переписку в мессенджере. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Школьница скрывала, что переписывается с мужчиной. Отец надавил на нее, забрал телефон и все прочитал. После этого было написано заявление в Следственный комитет», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме В Екатеринбурге врач-кришнаит, обвиненный в растлении девочки, сам пришел в СК По словам двух погруженных в тему источников URA.RU, секс был по обоюдному согласию. «Сама девочка ранее якобы хвасталась знакомым, что до Сергея у нее уже были мужчины. Сведения непроверенные, но в ее окружении такое обсуждали», — заключил собеседник агентства. Окладников познакомился с подростком, когда родители привели ее на одну из встреч кришнаитов. Там он, предположительно, является лидером духовной группы. Между ними завязалось общение. Вскоре девочка заболела и перестала посещать встречи. Тогда Сергей написал ей в Telegram. В январе он позвал ее к другу в Сысерть, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Девочка согласилась. 13 февраля мужчину задержали, ему предъявили обвинение в изнасиловании. Суд отправил его под стражу до 12 апреля. Сам Сергей считает, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители узнали об интимной связи между 12-летней дочкой и екатеринбургским патологоанатомом-кришнаитом Сергеем Окладниковым, когда прочитали их переписку в мессенджере. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Школьница скрывала, что переписывается с мужчиной. Отец надавил на нее, забрал телефон и все прочитал. После этого было написано заявление в Следственный комитет», — рассказал собеседник агентства. По словам двух погруженных в тему источников URA.RU, секс был по обоюдному согласию. «Сама девочка ранее якобы хвасталась знакомым, что до Сергея у нее уже были мужчины. Сведения непроверенные, но в ее окружении такое обсуждали», — заключил собеседник агентства. Окладников познакомился с подростком, когда родители привели ее на одну из встреч кришнаитов. Там он, предположительно, является лидером духовной группы. Между ними завязалось общение. Вскоре девочка заболела и перестала посещать встречи. Тогда Сергей написал ей в Telegram. В январе он позвал ее к другу в Сысерть, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Девочка согласилась. 13 февраля мужчину задержали, ему предъявили обвинение в изнасиловании. Суд отправил его под стражу до 12 апреля. Сам Сергей считает, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.