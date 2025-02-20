Осужденный за взятку свердловский чиновник погиб на СВО

Бывший замглавы Тугулыма Сергей Уткин, осужденный за взятку, погиб в зоне СВО

21 февраля 2025 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сергей Уткин ушел на фронт в конце прошлого года и вскоре погиб (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне СВО погиб бывший замглавы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, осужденный ранее за получение взятки в особо крупном размере. Информацию об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил экс-глава округа Николай Черепанов. «Да, Сергей Леонидович погиб. Его уже похоронили. На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком», — сказал Черепанов. Сам он, будучи главой, успел проработать с Уткиным совсем немного. Новость по теме Заместитель свердловского мэра идет под суд за взятку. «На эти деньги купил квартиру» Как объяснил агентству другой собеседник, бывший чиновник ушел на СВО из колонии в конце прошлого года и попал штурмовиком в «Шторм V». Вскоре при выполнении боевого задания он погиб. «Хотел искупить вину, вернуть себе честное имя», — объяснил местный житель. Под суд Уткин попал десять лет назад за получение взятки. В декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского округа и строительной компанией был заключен контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. Замглавы предложил гендиректору компании передать ему 1,4 млн. За эти деньги он обещал оказать содействие в принятии строительных работ, в том числе невыполненных. Суд приговорил Уткина к восьми годам в колонии строгого режима. А годом ранее за взятку и злоупотребление должностными полномочиями был осужден начальник Уткина, глава Тугулымского округа Сергей Селиванов. Он получил восемь с половиной лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне СВО погиб бывший замглавы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, осужденный ранее за получение взятки в особо крупном размере. Информацию об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил экс-глава округа Николай Черепанов. «Да, Сергей Леонидович погиб. Его уже похоронили. На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком», — сказал Черепанов. Сам он, будучи главой, успел проработать с Уткиным совсем немного. Как объяснил агентству другой собеседник, бывший чиновник ушел на СВО из колонии в конце прошлого года и попал штурмовиком в «Шторм V». Вскоре при выполнении боевого задания он погиб. «Хотел искупить вину, вернуть себе честное имя», — объяснил местный житель. Под суд Уткин попал десять лет назад за получение взятки. В декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского округа и строительной компанией был заключен контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. Замглавы предложил гендиректору компании передать ему 1,4 млн. За эти деньги он обещал оказать содействие в принятии строительных работ, в том числе невыполненных. Суд приговорил Уткина к восьми годам в колонии строгого режима. А годом ранее за взятку и злоупотребление должностными полномочиями был осужден начальник Уткина, глава Тугулымского округа Сергей Селиванов. Он получил восемь с половиной лет.