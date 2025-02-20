Осужденный за взятку свердловский чиновник погиб на СВО

В зоне СВО погиб бывший замглавы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, осужденный ранее за получение взятки в особо крупном размере. Информацию об этом URA.RU сообщил источник и подтвердил экс-глава округа Николай Черепанов.
«Да, Сергей Леонидович погиб. Его уже похоронили. На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком», — сказал Черепанов. Сам он, будучи главой, успел проработать с Уткиным совсем немного.
Как объяснил агентству другой собеседник, бывший чиновник ушел на СВО из колонии в конце прошлого года и попал штурмовиком в «Шторм V». Вскоре при выполнении боевого задания он погиб. «Хотел искупить вину, вернуть себе честное имя», — объяснил местный житель.
Под суд Уткин попал десять лет назад за получение взятки. В декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского округа и строительной компанией был заключен контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. Замглавы предложил гендиректору компании передать ему 1,4 млн. За эти деньги он обещал оказать содействие в принятии строительных работ, в том числе невыполненных. Суд приговорил Уткина к восьми годам в колонии строгого режима.
А годом ранее за взятку и злоупотребление должностными полномочиями был осужден начальник Уткина, глава Тугулымского округа Сергей Селиванов. Он получил восемь с половиной лет.
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